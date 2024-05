Reportér Deníku zjišťoval, jestli by obecný nedostatek zubařů nevyřešilo angažování zahraničních lékařů jak z EU a mimo EU. Zjistil, však, že česká legislativa je pro cizince vysloveně nepřátelská, a to přestože specialistů, a to nejen zubařů, je v ČR dlouhodobý nedostatek. Z toho důvodu zahraniční lékaři u nás díky tomuto neblahému stavu nenacházejí uplatnění, a tak ti lékaři, kteří by byli pro ČR přínosem, třeba s desetiletými zkušenostmi v oboru, raději odcházejí do jiných států Evropské unie.

Nedostatek zubních lékařů v Pardubickém kraji zahraniční odborníci zatím nemohou vyřešit.Zdroj: Deník/VLP Externista

„Aktuální situaci, například na které lékaře se má pacient obracet, monitoruje a odpovídá za ni svým pojištěncům příslušná zdravotní pojišťovna,“ zdůraznil mluvčí krajského úřadu Dominik Barták.

Reportér dále při rozhovorech s odborníky zjistil, že v řešení situace ohledně uznávání způsobilosti k výkonu povolání nás předběhlo Polsko, Slovensko a Německo, kde ti samí lékaři, co jim v ČR odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání nebyla uznána, úspěšně pracují, a to například v Polsku a na Slovensku. Může za to i dlouholetá, záměrně budovaná nedůvěra ze strany českých profesních komor vůči zahraničním lékařům, spojená s legislativní neobratností.

Z toho vyplývá, že odmítavý postoj ze strany orgánů české státní správy způsobuje, že se k nám zahraniční lékaři rozhodně nepohrnou, což ve finále pocítí čeští pacienti na zdraví a na peněžence.

Předseda odborové organizace a pacientského svazu Evropan Jiří Cerman, který se dlouhodobě věnuje prosazování práv zahraničních lékařů, ale i českých lékařů a pacientů, k tomu uvádí: „Poslední zjištění ministerstva zdravotnictví uvádí, že bez stálého zubního specialisty je každý pátý člověk!“ Stálého stomatologa přes pojišťovnu tedy nemá pětina lidí. Tím roste nápor na zubní pohotovosti.