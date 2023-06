Tři dny zábavy v Pardubicích odstartuje ve středu dopoledne fanfára, která zazní ze Zelené brány. Město ožije hudbou, tancem, pohybem i výtvarným uměním.

V Pardubicích ve středu začne festival Zrcadlo umění. | Foto: archiv Města Pardubice

Festival amatérského umění opět nabídne vystoupení rozličných uměleckých žánrů. Na dvaadvacátý ročník Zrcadla umění se můžete v Pardubicích těšit od 14. do 16. června. Tři dny zábavy odstartuje ve středu v 10 hodin fanfára, která zazní ze Zelené brány, následuje dopolední program. Ve středu večer pak na Pernštýnském náměstí zahraje swingový a jazzový orchestr JK Band a písničkář Libor Pavlata.

„Zrcadlo umění nechává pravidelně nahlédnout do světa pardubického umění, pardubické kultury. I letos tak tradiční pardubická místa ožijí hudbou, tancem, pohybem i výtvarným uměním,“ uvedl pardubický primátor Jan Nadrchal.

Pořadatelé připravili celou řadu výtvarných workshopů, tentokrát v holandském duchu. Pardubice si i během Zrcadla umění připomenou letošní třicáté výročí partnerství s holandským městem Doetinchem. „Do workshopů se může zapojit každý, kdo má chuť tvořit. Na programu festivalu se podílí desítky místních uměleckých spolků, domy dětí a mládeže i základní umělecké školy. Tradičně se připojuje také Univerzita Pardubice se svým Vědecko-technickým jarmarkem,“ doplnila náměstkyně primátora Jiřina Klčová.

Jako již tradičně bude velkým tahákem festivalu hudba. O tu se letos opět podělí spousta umělců z různých žánrů. Mezi tradiční účastníky jistě můžeme řadit swingový a jazzový orchestr JK Band nebo folk-rockové uskupení Sinusoida. Milovníky klasické hudby jistě potěší i Večer krásných smyčců, který opět proběhne v KD Hronovická ve čtvrtek.

Nově je na programu i dopoledne Nejen pro dříve narozené, v pátek dopoledne si tak budeme moci poslechnout unikátní pěvecký soubor Seniorcentra Pardubice Návrat. Největšími hudebními taháky celého programu pak jistě budou eNDee a themayrevolution.

Zrcadla umění se svou improshow účastní i legendární Paleťáci, v Evropském domě uvidíte loutkové divadlo v podání SPŠE Pardubice a velkým lákadlem jistě také bude představení Dobytí severního pólu z pera největšího Čecha, Járy Cimrmana, v podání divadelního spolku HRRR nebo také komedie Lajka zahraná divadlem Exil.

Workshopy, Vědecko-technický jarmark Univerzity Pardubice, výstava umělecké a fotografické tvorby dětí z kroužků DDM ALFA, tvoření na Bulváru, akce BESIPu, to vše je jen zlomek připravovaného. Půjde o tři dny nabituměním, kreativitou a radostí, to vše v duchu Holandska. „Letošním tématem je zmíněná nádherná přímořská země, jejíž součástí je například největší nákladní přístav v Rotterdamu, země známá svými větrnými mlýny a tulipány, útočným fotbalem a objevitelskými plavbami. My jsme státem vnitrozemským, vzduch je naše moře, i proto věříme, že Zrcadlo umění odrazí pohled na naše město a jeho umělce a svým obyvatelům představí městskou kulturu jako svěží vítr, který rozvíří ulice a vykouzlí úsměvy na tvářích,“ pozval na Zrcadlo umění zástupce pořadatele, ředitel Domu dětí a mládeže ALFA Miloš Adamů.

