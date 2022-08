„Finance získané z nájemného jsme začali v plné výši vracet do oprav, to je pro nás klíčové a chceme na to navázat,“ sdělil náměstek primátora zodpovědný za rozvoj a strategii města Jan Nadrchal.

Peníze tak často jdou na potřebné opravy zahrnující výměnu oken, sanaci fasády či obvodového pláště a střechy a v neposlední řadě i výměnu elektroinstalace společných prostor.

Lidé v městských bytech si od ledna připlatí, u většiny bytů nájem stoupne na 85 korun za metr čtvereční. Pardubice s jeho výší nehýbaly od roku 2013. Stejná cena ale zůstane zachována u bytů pro seniory a zdravotně postižené. Roční výnos z nájemného je asi 95 milionů korun.

Startovací byty

Pardubičtí politici chtějí podpořit dostupné bydlení pro mladé rodiny a znevýhodněné lidi. Radnice poskytuje bezbariérové byty, chráněné bydlení nebo startovací byty. S tímto projektem byly v minulosti spojované například čtyři bytové domy v Husově ulici, které jsou z velké části vybydlené. Původně se měly kompletně zrekonstruovat a proměnit ve znovu obyvatelné bytové jednotky. Radní naplánovali kompletní přestavbu, po které mělo v objektu vzniknout startovací bydlení, byty pro handicapované nebo sociálně znevýhodněné.

Pardubice ale od projektu za více než 200 milionů korun prozatím upustily. Část prázdných bytů raději opraví a poskytnou potřebám Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU) a běžencům, kteří chtějí v Pardubicích zůstat natrvalo. Vše by se mělo stihnout do konce roku.

Z původního plánu zůstala pouze myšlenka revitalizace vnitrobloku a zahrady. „Tento krok v žádném případě neomezí naše již rozběhlé projekty zahrnující například startovací bydlení pro mladé, nezasáhne ani sociální bydlení včetně počtu bytů určených pro naše občany,“ dodal náměstek primátora pro sociální politiku Jakub Rychtecký

Družstevní byty

Další možností jsou družstevní byty. Takové nabízí například projekt Nová Tesla, který roste v areálu bývalé továrny nedaleko nemocnice. Developer avizuje, že plánuje část bytového fondu prodat formou družstevního bydlení. Ani tomuto typu bytů radnice neříká ne.

„Vzhledem ke stoupajícím cenám nemovitostí a zvyšující se poptávce po městských bytech by bylo více než vhodné, aby se město zapojilo do družstevního bydlení či nějaké jiné participativní formy, která by řadě obyvatel mohla pomoci k vlastnímu bytu,“ doplnil Nadrchal.

Radnice také uvádí, že z provedených analýz vyplynulo, že v nejbližších letech potřebuje do zkvalitnění bytového fondu města investovat zhruba 500 milionů korun.

„Jsem pro podporu bytové výstavby, ale přijde mi, že se zanedbává úprava okolí bytových domů. Výstavba by měla být podmíněná výsadbou stromů, zřízení dětských hřišť a odpočinkových míst,“ upozornila Pardubačka Věra. „Nebo by se mohly opravit zchátralé budovy a nabídnout je lidem za přijatelné peníze,“ dodal Jiří, který si myslí, že problém je i se stávající infrastrukturou v okolí nových domů.

