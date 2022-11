Jídlo, drogerie, zdravotnické potřeby, deky, povlečení, starší lůžka, matrace nebo sunary pro malé děti. To vše dobrovolníci sbírají, balí a následně převážejí do blízkosti válečných zón. Oblastní charita Pardubice v těchto dnech s pomocí dobrovolníků a dárců připravuje na 11. listopadu další v pořadí už osmou „misi“ na Ukrajinu.

Při předchozích cestách pardubická Charita navázala spolupráci se svými kolegy z města Drohobyč nacházejícího se na západě Ukrajiny, kteří po 24. únoru museli výrazně navýšit objem poskytované pomoci. „Od začátku války na Ukrajině se snažím spolu s dalšími úžasnými lidmi pomáhat alespoň tím, že na místa, která se vyrovnávají s přílivem vnitřních uprchlíků, můžeme dovézt materiální pomoc,“ řekla organizátorka pomoci a vrchní sestra domácího hospice pardubické Charity Markéta Vašková.

Do pobočky Charity, která se nachází zhruba šedesát kilometrů od Lvova a která poskytuje ubytování, zdravotní a další služby uprchlíkům z východu země včetně výdeje materiální pomoci, denně chodí přes 50 lidí. „Jak jsem poznala, lidé, kteří často zachránili pouze holý život a celý jejich majetek je v několika igelitových taškách, jsou velice vděční za jakoukoliv pomoc,“ upozornila Vašková.

V minulosti už pardubická Charita na Ukrajinu vezla potraviny, drogerii, hygienické potřeby, přikrývky a postele spolu s dalším materiálem, včetně několika zdravotnických přístrojů a vybavení. Při poslední cestě dobrovolníci naplnili čtyři velká auta vším, co bylo zrovna potřeba. Pro Ukrajince v Drohobyči to představovalo pomoc na zhruba 14 dní. Pracovníci vezli věci i do nemocnic a zdravotnických zařízení na západní Ukrajině, kam například zamířil darovaný defibrilátor.

Pomoc má smysl

Dobrovolníci si z cest na Ukrajinu vozí různé zážitky a pocity. „Tak se vracíme posedmé z Ukrajiny, pokaždé to je jiné, nové. Vždy spousta různých emocí, malých příběhů, zkušeností, které nakonec přinesou stejný pocit radosti, spokojenosti z toho, že i malá pomoc má smysl,“ popsala poslední misi Iva Valerová, dobrovolnice a vrchní sestra mobilního hospice svaté Anežky České z Oblastní charity Červený Kostelec.

Podle ní cílená pomoc v konkrétní situaci ve spolupráci s ukrajinskými kolegy, kteří nejlépe vědí, čeho je nejvíce potřeba, má opravdu smysl. „Prosté děkuji i naděje v očích uprchlíků, že to zlé jednou skončí, je pro mě výzvou a povzbuzením v pomoci vytrvat,“ dodala Valerová.

Připravovanou osmou misi můžou lidé i nadále podpořit finančně či materiálně.