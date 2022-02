S plánem na komunitní zahradu přišel spolek Pardubická KOZA . Od počátku ale bylo jasné, že projekt zahrady není na dlouho. Iniciátoři využili prostor, do doby než se na místě mělo začít stavět.

„Podle developera se začne stavět nejdříve v listopadu, takže si prostor můžeme pronajmout do konce října. Řekli jsme si, že to alespoň na jednu sezonu zkusíme a uvidíme, co z toho vyplyne,“ vysvětlila před vznikem zahrady Margarita Kuvaldina ze spolku Pardubická KOZA.

Podle prvotních reakcí byl o možnost pěstování v centru města velký zájem. Lidem se líbilo místo, kde se mohli scházet a navíc se věnovat zahradničení. Projekt byl podle iniciátorů vytvořen pro lidi, kteří třeba nemají zahrádku, bydlí v bytě, ale chtějí mít přístup k čerstvé zelenině nebo bylinkám.

Místo zeleniny na místě přibyly ploty s reklamou na novou budovu Epiq Pardubice. Projekt mezitím ale změnil majitele a novou budovu tak postaví jiný developer.

Obyvatelé Pardubic se neshodnou na tom, jaké využití je pro danou lokalitu nejlepší. „Cokoliv bude lepší než ten eko bordel, co tam byl,“ uvedla Eliška z Pardubic. „Nevím, nápad s komunitní zahradou byl hezký, ale realita? Moc hezky to teda nevypadalo,“ zklamaně řekla Jana.

Prostor, který je opuštěný, tak ještě nyní budí rozporuplné reakce. „Za mě super. Vůbec nerozumím tomu, proč to někomu vadí,“ oponoval Matěj, který zahradu využil. Lidé nejčastěji kritizovali zvolené místo, které je blízko rušné silnice. Po zkušební sezoně projekt zanikl a prostor začal zarůstat.

„V současné době probíhají intenzivní jednání o změnách směřujících k tomu, co zatím v omezené míře prezentujeme na oplocení staveniště. To jsou v tuto chvíli jediné informace, které k záměru pro veřejnost máme,“ sdělil vedoucí projektové přípravy nového investora Jiří Kos. Z prezentované reklamy na oplocení lze vyčíst, že společnost staví především obchody a kanceláře.

Na svých internetových stránkách je projekt Epiq prezentován jako plocha pro různé typy komerčního využití. Ve spodních pasážích by mohly vzniknout obchodní prostory nebo restaurace a kavárny. Druhé patro lze podle projektu využít pro lékařskou kliniku a jiné podobné služby. V dalších patrech budovy má být dostatek místa pro otevření reprezentativních kanceláří nebo hotelu.

Projekt vznikne na mimořádném místě, na tzv. zlatém kříži rohu Masarykova náměstí a Třídy míru, kde stával hotel VeselkaZdroj: Deník/Nikola Remešová

„Ve dvou podzemních patrech bude zajištěno dostatek parkovacích stání pro nájemce i jejich návštěvy, kteří do Epiq zavítají,“ uvádí společnost RS group.

„Jsme rádi za obecně kladné přijímání směru, kterým chceme záměr posunout, ale ještě nás čeká množství jednání a v tuto chvíli bychom neradi prezentovali více,“ dodal Kos.