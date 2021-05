/VIZUALIZACE/ Stavba osmipatrového centrálního urgentního příjmu v Pardubické nemocnici může začít. Včera byla podepsána smlouva s dodavatelem. Výstavba centrálního urgentního příjmu bude historicky největší investicí Pardubického kraje za 21 let jeho existence.

Vizualizace centrálního příjmu | Foto: PK kraj

Stavba by měla být hotová do konce roku 2023 s cenovkou 1,652 miliardy korun. Kraj chce až 500 milionů na stavbu využít z dotace z evropských peněz. „Bude to nové, moderní srdce celé nemocnice. Jde o naši dlouhodobou prioritu v oblasti zdravotnictví a v i rámci čerpání dotačních prostředků z evropského programu React EU,“ uvedl hejtman Martin Netolický. Peníze si ale musí "vyklikat". „Ve středu bude vyhlášena výzva klikacím způsobem, což nepovažuji vzhledem k objemu peněz za příliš důstojné. Vzhledem k naší připravenosti jsme přesvědčeni, že budeme úspěšní, dotaci získáme a stavbu do konce roku 2023 dokončíme,“ dodal Netolický.