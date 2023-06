Pardubičtí herci se rozloučí s hrou Kalifornská mlha. Byla to krásná práce, shodují se hlavní představitelé.

Kalifornská mlha - Martina Sikorová a Alexandr Postler. | Foto: Petr Šedivý

V sobotu 24. června se ve Východočeském divadle Pardubice uskuteční derniéra hry amerického režiséra a dramatika Stephena Sachse Kalifornská mlha, kterou v komorním prostoru Malé scény ve dvoře inscenoval režisér Michal Przebinda.

Děj se odehrává v kempu na periferii kalifornského města Bakersfield, kde žije bývalá barmanka Maude Gutmanová. „Ve svém bizarně zařízeném karavanu Maude přivítá bývalého ředitele newyorského Metropolitního muzea umění Lionela Percyho. Účelem jeho návštěvy je znalecký posudek obrazu, který Maude zakoupila ve vetešnictví. Domnívá se, že by mohlo jít o neznámé dílo Jacksona Pollocka. Znalec tuto možnost vyloučí. Maude však jeho verdikt odmítá. Jejich následný bouřlivý duel odhalí nečekaná tajemství a počáteční konverzační žánr se rozpoutá do napínavého thrilleru,“ přiblížila dramaturgyně titulu Jana Pithartová.

Svérázné ženu z okraje společnosti hraje Martina Sikorová. Škrobeného intelektuála ztvárňuje Alexandr Postler. „S takovouto rolí a v tak dobré hře jsem se v životě nesetkal. Byla to krásná práce, samozřejmě se všemi úskalími, která studium role přináší. Ale krásná. Bude mi po ní smutno,“ řekl Alexandr Postler.

„Kalifornská mlha mi víc dala, než vzala," přidal se i režisér Michal Przebinda. „Základní princip u komorních věcí je od začátku pracovat dohromady, spolu. A já jsem už po čtených zkouškách zjistil, že si s Martinou a Lexou budeme rozumět, to zaprvé. A zadruhé, že nás čeká hodně práce, protože oba jsou zkušení herci, je za nimi spousta práce, a tím pádem si nesou i veliký batoh hereckých návyků. Ten batoh bylo třeba zahodit a začít znovu. Vysoce jsem ocenil, že byli ochotni to učinit a jít do svých postav bez berliček a fíglů, čistě,“ dodal Michal Przebinda.

Sachsův text v originále Bakersfield Mist Východočeské divadlo uvedlo v české premiéře už v roce 2014 v režii Šimona Dominika, tehdy však pouze formou scénického čtení pod názvem Maude, Lionel a prst Jacksona Pollocka.