Vyslyšeli přání veřejnosti. Pardubické krizové centrum pomáhá i dětem od 12 let

Sebepoškozování, úzkosti, složité vztahy a konflikty s vrstevníky. Děti od 12 let, které se ocitly v tíživé životní situaci, s níž si neví rady, mohou nově zamířit pro první pomoc do Krizového centra Pardubice. Centrum na četné žádosti laické i odborné veřejnost snížilo věkovou hranici pro využití svých služeb. Původně byla 16 let.

Konzultovna Krizového centra Pardubice v ulici Erno Košťála. | Foto: archiv SKP-Centra