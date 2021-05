Pardubické letiště hostilo filmaře, točí dokument

Na pardubickém letišti se točil dokumentární film s názvem First in, který bude mít premiéru 11. září – 20 let od teroristického útoku na dvojčata.

Pardubické letiště hostilo filmaře, točí dokument. | Foto: LOM Praha

Filmařům se zalíbily prostory místního Centra leteckého výcviku, kde se točily hrané rekonstrukce a nasazen byl i víceúčelový vrtulník Mi-17.

