Změna vstoupí v platnost od 1. prosince letošního roku. Deníku to potvrdil mluvčí pardubického magistrátu. „Odpovědnou osobou bude Vít Málek. Byl na žádost představenstva schválen Úřadem pro civilní letectví,“ uvedl Radim Jelínek.

Stávající místopředsedkyně představenstva a ředitelka Hana Šmejkalová, která byla až dosud zodpovědnou osobou pro pardubické letiště, z vedení společnosti odchází. Na pozici ředitele bude vypsán konkurz. „Zadání výběrového řízení bude schvalovat představenstvo společnosti příští týden,“ dodal mluvčí magistrátu.

O situaci v East Bohemian Airport jednali předminulý týden pardubičtí zastupitelé. Město je majoritním akcionářem společnosti. „S paní ředitelkou je domluveno, že by byla ochotná zůstat jako osoba pověřená řízením do konce letošního roku,“ informoval zastupitele náměstek Jan Mazuch.

Pokud by se ve výběrovém řízení nepodařilo najít vhodného kandidáta nebo by nový ředitel nemohl nastoupit do funkce hned od začátku příštího roku, bude podle Jana Mazucha řízením letiště dočasně pověřen některý z členů představenstva East Bohemian Airport.

„Jsou to dvě funkce, jednou je odpovědná osoba vůči Úřadu pro civilní letectví a druhou je osoba pověřená vedením společnosti. Nemusí ta osoba být jedna a ta samá, tak jako je tomu v současné době,“ upřesnil náměstek.

Podle zastupitelky Hany Dvořáčkové poté, co byla odeslána žádost o změnu odpovědné osoby, není nutné, aby současná ředitelka ve své funkci setrvávala. „Nechápu, v čem je problém, jestliže bude osoba odpovědná, tak může být i pověřena řízením“.

Pozice safety manažera letiště však Vítu Málkovi neumožňuje zastávat současně funkci ve vedení společnosti. „Problém je, že není členem představenstva společnosti, tak nám to vyhodnotila právní kancelář,“ reagoval Jan Mazuch. Podle předsedy představenstva by se tím Málek navíc ocitnul ve střetu zájmů. „Střet zájmů spočívá v tom, že pozice safety manažera má za úkol zajišťovat bezpečnost letiště ať to stojí, co to stojí, což by bylo v protikladu se zájmy osoby, která má řídit letiště jako celek,“ vysvětlil Petr Juchelka.

Důvodem odvolání ředitelky měly být odměny a nákup nového auta. Hlavní akcionář, kterým je Statutární město Pardubice, se pokusil Hanu Šmejkalovou odvolat už před měsícem a půl. Návrh sice zastupitelstvem prošel, ředitelka však odmítla podepsat žádost o změnu oprávněné osoby. Po jednáních mezi pardubickým magistrátem a Pardubickým krajem, který je druhým, minoritním akcionářem letiště, podepsal žádost o změnu předseda představenstva.

Sporným bodem nadále zůstávají odměna 225 tisíc korun, které odcházející ředitelka požaduje. „Město Pardubice mělo a má k vyplacení mimořádné odměny negativní postoj, vyplacení neschválila valná hromada společnosti,“ sdělil mluvčí Radim Jelínek. Hejtman Pardubického kraje už dříve avizoval, že pokud nedojde k dohodě, vyplatí kraj Haně Šmejkalové třetinu odměny formou daru.