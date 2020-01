Vloni pardubické letiště odbavilo 102 tisíc cestujících. V úterý to oznámila společnost East Bohemian Airport, která letiště provozuje.

První přílet nové pravidelné linky Pardubice - Kyjev společnosti SkyUp na pardubickém letišti. | Foto: Deník / Luboš Jeníček

Sezonu zkomplikovalo uzemnění letadel Boeing 737 Max 8 a na ně navazující zrušení pravidelné linky společnosti Ryanair do Londýna a ztráta charterových letů společnosti Smartwings. V říjnu se naopak podařilo zahájit novou pravidelnou linka do Kyjeva, kterou zajišťuje ukrajinská nízkonákladová společnost SkyUp. Ukrajinský dopravce nabízí čtyři lety týdně – v úterý, čtvrtek, pátek a v neděli. Nová letecká linka rozšiřuje také nabídku letů do dalších zajímavých destinací na Ukrajině.