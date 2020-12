„Zaráží mě to, že spousta dotací byla udělena za akce, které letos vůbec neproběhly. Letní kino nejen že proběhlo, ale proběhlo dokonce ve větším rozsahu, promítali jsme o měsíc déle,“ posteskl si organizátor kina Jan Motyčka. Do teď dostával na organizaci od města 600 tisíc korun, nyní bude dotace poloviční. Projekt totiž už nezískal potřebný počet bodů, aby v tahounech pokračoval.

Všechny adepty hodnotí 14členná kulturní komise podle bodového klíče. Pokud projekt dosáhne více než 75 bodů, postupuje do druhého kola, kde se rozdělují finance. „Projekt letního kina dostal 67 bodů a bodově tak z tahounů vypadl,“ informoval zastupitel a člen komise Petr Klimpl (ODS).

Členové komise hodnotí fungování projektů, jejich hospodárnost i zkušenosti s organizátory. Někteří členové pochybovali nad důvěryhodností materiálů dodaných ze strany organizátora letního kina. „Organizátoři si uvědomují, že nemůžou do nekonečna víc a víc zatěžovat veřejné rozpočty. Ostatní organizátoři žádají o dotace se skromností, Sportovní park si požádal třeba o 50 tisíc navíc. Požádat o 400 tisíc korun navíc je nenažranost,“ řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký (ČSSD) s tím, že Motyčka letos žádal o milion korun.

„Na zelené louce stavíme kino, které promítá 60 dní, a dostáváme stejně peněz jako jednodenní akce, která vybírá vstupné, to mi přijde nepochopitelné,“ vysvětlil Motyčka.

Dalším kritériem je jedinečnost projektu, mezi Pardubické tahouny se řadí akce, na které se sjíždějí lidé z širokého okolí, třeba i ze zahraničí, což podle členů komise kino nesplňuje. „Letních kin jsou po republice desítky, to pardubické není pro město nijak unikátní stejně jako majáles, který také nezískal potřebný počet bodů,“ doplnil Rychtecký a doporučil organizátorovi, aby začal vybírat vstupné. „Kdyby se pořadatel rozhodl vybírat například vstup 20 korun, tak při návštěvnosti, kterou uvádí, se bavíme o výnosech 700 tisíc korun. Za dvacku dneska nekoupíme pivo. A že se toho piva v letním kině vypije,“ podotkl náměstek.

Podle Motyčky však vstupné nelze vybírat, jelikož to neumožňuje nájemní smlouva, kterou město propůjčuje kinu prostor u Labe. To by ale prý šlo vyřešit. „Organizátoři sportovního parku za námi taky přišli a šli se města zeptat, zda nevadí, když by drobně zdražili hrací karty. Když by se v kině vybíralo symbolické vstupné, projektu by to pomohlo,“ sdělil Rychtecký.

Organizátor ale k tomuto kroku přistoupit nechce. „Bylo by to i v rozporu s myšlenkou projektu,“ připomněl Motyčka. Pořádat Pardubické letní kino chce i přes seškrtané dotace dál, i když kvůli němu prý musel prodat svůj dům a auto. „Přestože kino poslední tři roky prodělává, stále v něm vidím potenciál a nechci to zahodit,“ povzdychl si Motyčka. Zastání našel v zastupiteli Karlu Haasovi (ODS), který chtěl na posledním jednání zastupitelstva prosadit usnesení, aby kinu připadlo původních 600 tisíc korun. Pro jeho návrh ale hlasovali jen tři zastupitelé, tudíž neprošel.

V roce 2021 je start letního kina naplánován na 25. června.