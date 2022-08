Revitalizace náměstí Republiky už má vytyčené základní cíle. Stěžejním bodem je, že v centru města přibude více stromů, a to na úkor parkování v blízkosti kostela svatého Bartoloměje. „V území by mohl vzniknout takzvaný parkový bosket, jehož součástí bude mlatový povrch,“ sdělil primátor města Martin Charvát.

Bosket je skupina vyšších stromů s pravidelnou dispozicí. Stromy by však zároveň neměly bránit výhledu na památky nebo městské divadlo. „Zeleň ve městě všeobecně chybí. Skřivánek, ulice 17. listopadu, Smilova ulice nebo náměstí Republiky. A to bych mohl pokračovat dál. Všichni přitom vědí, že vzrostlé stromy jsou nejlepší klimatizací,“ okomentoval situaci ve městě Josef Dvorský, který by více stínu v centru města uvítal.

Nové stromy by se na náměstí Republiky měly objevit i u zastávky městské hromadné dopravy, kde by lidem zajistily příjemnější čekání na veřejnou dopravu. Ve hře je i samotné posunutí autobusové zastávky blíže k budově banky.

Chtějí názor veřejnosti

O nové podobě místa mají rozhodovat i podnikatelé a samotní Pardubáci. „Na projektu chceme spolupracovat s veřejností, abychom před návrhem stavby otevřeli diskusi jak se soukromníky, tak se širší veřejností. Chceme mít jasnou představu, jak si veřejnost tento prostor představuje,“ řekl Charvát s tím, že radnice na projektu už začala pracovat.

„Stromů není nikdy dost,“ kvitovala nápad Pardubačka Dagmar.

Cílem města je navíc propojit Sukovu třídu, náměstí Republiky a Jahnovu ulici, aby vznikl bulvár s oboustranným stromořadím. Primátor by si v místě představoval i připomínku na jednu z nejdůležitějších osobností Pardubic, arcibiskupa Arnošta z Pardubic.

Více stromů v centru

Více zeleně se má objevit i u nově vznikajícího terminálu B. Tam místo uvolnil zbouraný bytový dům. „S kolegyní a odbornicí na zeleň jsme se dohodli, že nám připraví koncepční návrh, jak posílit zeleň i v tomto území. Chceme do této oblasti dostat stromy, abychom zvýšili komfort občanům, kteří budou přicházet do tohoto prostoru na terminálu B,“ dodal Charvát a připomněl, že se jedná o místo, které v létě nejvíce trpí přehříváním.

Radní chtějí vysadit také dvacet nových stromů v Jahnově ulici. V plánu je zde vysadit akáty, které dobře snášejí městské ovzduší. Vedení města chce použít peníze z fondů určených na boj se změnou klimatu. Investice si vyžádá zhruba šest milionů korun, většinu peněz má město získat z Norských fondů.

„Je to projekt městského obvodu Pardubice I, který počítá s obnovou zeleně v lokalitě patřící mezi místa nejvíce ovlivněná vysokými teplotami v době veder. Navíc je celoročně silně zatížena automobilovou dopravou a emisemi z ní,“ řekl náměstek primátora pro životní prostředí Jan Nadrchal.

Zvolená firma má vysadit novou zeleň, upravit plochy pro pěší i cyklisty a veřejné osvětlení, které vytvoří lepší podmínky pro růst stromů. Místo betonu mají stromy růst v kvalitní hlíně. „Nové stromy budou vysázeny do prokořenitelných buněk s kvalitním substrátem a terén bude upraven tak, aby umožnil dobrý průsak dešťové vody,“ přiblížil Nadrchal.

Podle tepelných map a satelitních snímků jsou v Pardubicích vysokými teplotami nejvíce postiženy oblasti v okolí hlavního nádraží, historického a širšího centra, obchodních center, ale i další lokality.