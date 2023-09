O víkendu se v Pardubicích otevřou místa, do kterých se běžně nepodíváte. Návštěvníci si poprvé prohlédnou depozitář v Ohrazenicích. K vidění bude například prvotisk Pražské bible z roku 1488. Restaurátoři ukážou, co obnáší práce s loutkovým divadlem, pravěkými nádobami, kovy z doby bronzové a železné, ale také s plakáty či s textilem.

Ohrazenice - depozitář obrazů. | Foto: Východočeské muzeum Pardubice

Dny evropské dědictví otevírají každé září brány nejzajímavějších památek v celé Evropě, i v našem regionu. Letos se konají od soboty 9. září do následující neděle 17. září. V Pardubicích se můžete těšit na bohatý program již o nadcházejícím víkendu.

V neděli 10. září se otevře Zámek Pardubice i muzejní depozitář v Ohrazenicích veřejnosti zdarma. „Nově letos zpřístupníme depozitární areál v Ohrazenicích. Zájemci si mohou rezervovat jak prohlídky depozitářů s kurátory v 10, 13 a 15 hodin, tak i exkurze do konzervátorských dílen s restaurátory v 13 a 15 hodin. Sraz účastníků je před branou depozitáře, v Semtínské ulici 157,“ pozval ředitel Východočeského muzea v Pardubicích Tomáš Libánek. K vidění bude například vojenský polní telefon z 30. let minulého století, prvotisk Pražské bible z roku 1488 nebo historická pohlednice s pravým bažantím peřím. Restaurátoři zase ukáží, co obnáší práce s loutkovým divadlem, pravěkými nádobami, kovy z doby bronzové a železné, ale také plakáty či textilem.

Hudba i divadlo. Hravé odpoledne na farmě Apolenka ve Spojile bude plné zábavy

V Zámku Pardubice si budou návštěvníci moci prohlédnout expozice skla, numismatiky a archeologie. Chybět nebude ani výstava Jaké odění, takové uctění. Zájemci si mohou také rezervovat prohlídky Pernštejnské rezidence a společenských prostor zámku v 11, 13 a 15 hodin. Rezervace jsou možné na e-mailu rezervace@vcm.cz nebo na telefonním čísle 607 034 110.

Východočeské divaldo bude v neděli slavit Dnem otevřených dveří. Zájemci nahlédnou nejen do zákulisí Městského divadla, k vidění budou také běžně nepřístupné dekorační dílny, zázemí Malé scény či krejčovna. Jako bonus se na jevišti představí i jednotlivé divadelní profese - rekvizitáři, garderobiérky, vlásenkářky a další.

Divadlo zahájilo sezonu. Diváky čeká muzikál o Kašparovi i kultovní pohádka

Skupinky návštěvníků, které svou „kuchyní“ provedou sami herci, například Petra Janečková, Martina Sikorová, Josef Pejchal nebo Ladislav Špiner, jsou početně omezené. Vstupenky byly bohužel již ve čtvrtek vyprodané.

Pietní místo plné života

Památník Zámeček Pardubice si k příležitosti Dnů evropského dědictví připravil speciální program. V sobotu 9. září ve 13 hodin začne komentovaná prohlídka venkovního areálu pietního místa, kterou povede entomolog Jan Dolanský. Pietní místo je totiž plné života, když víte, kam se dívat. V sobotu i v neděli se můžete těšit na výtvarnou dílnu pro celou rodinu. Od 14 do 16 hodin si budete moct vytvořit rostliny a zvířátka.

Oba víkendové dny proběhnou i komentované prohlídky expozice, která se nachází v místech bývalého nacistického popraviště. Přiblíží vám výsadek Silver A, heydrichiádu, pardubické odbojáře i kolaboranty. Prohlídky začnou v 15 a 17 hodin. Vstup je celý víkend zdarma.

Zlatá Pecka zazářila v parku v Holicích. Podívejte se na fotografie

Po celý víkend bude zdarma přístupná také pardubická Zelená brána, a to od 10 do 12 hodin a od 13 do 18 hodin. V sobotu se v 10, 13.30 a 15 hodin konají komentované prohlídky památky se stavebním historikem Bohdanem Šedou z Ústavu historických věd Univerzity Pardubice. V neděli si můžete užít individuální prohlídky věže Zelené brány a galerie v předbraní, kde bude k vidění výstava obrazů místní výtvarnice Lucie Džuganové s názvem Země ze mě.

V neděli od 13 do 17 hodin se otevře také pardubický židovský hřbitov. O víkendu bude možné navštívit i některé pardubické kostely, například kostel svatého Bartoloměje v sobotu od 13 do 17 hodin.

Všechny pardubické památky, které připravily na tyto dny speciální program, najdete ZDE.

Dny evropského dědictví jsou významnou kulturně-společenskou akcí Rady Evropy a Evropské komise, která slouží k posílení historického povědomí v nejširších souvislostech. Pro veřejnost zpřístupňují co nejvíce výjimečných budov, nesoustřeďují se však pouze na prohlášené historické památky, ale snaží se dosáhnout mnohem dále tak, aby byly zahrnuty i různé jiné objekty – národní parky, uhelné doly, vykopávky, protiletadlové kryty, zříceniny či parníky. Katalog všech zapojených památek ZDE.