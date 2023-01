Pozdě, ale přece. Nadjezd Kyjevská u nemocnice se pro řidiče otevře v pátek

„Rozhodli jsme se most v jeho jižní části připravit na rozšíření, aby bylo možné jej následně lépe napojit na areál nemocnice,“ sdělil tehdejší náměstek primátora zodpovědný za dopravu Petr Kvaš. Řidiči by se tak v budoucnu měli lépe dostat jak do nemocnice, tak i do bývalého areálu Tesly, kde investor staví novou městskou čtvrť.

Demolice u nádraží

V květnu stavaři začali připravovat stavbu nového terminálu B pro linkové autobusy. Místo mu musel uvolnit bytový dům na náměstí Jana Pernera, kde ještě krátce před demolicí bydlely dvě rodiny. Město za nový terminál zaplatí 129 milionů korun, téměř 100 milionů Pardubice dostanou z evropských dotací. Hotovo má být v květnu. Na místě dosavadního autobusového nádraží chystá soukromý investor bytovou výstavbu.

Bydlení pro Ukrajince

Váleční uprchlíci z Ukrajiny, které město na jaře nouzově ubytovalo na nevyužívaných univerzitních kolejích na Stavařově, se v listopadu nastěhovali do nově zrekonstruovaných bytů v Husově ulici. „Jakmile bylo zřejmé, že okupace Ukrajiny bohužel asi hned tak neskončí a že nás, města a obce, v tom stát opět nechá, byla oprava bytů v Husově ulici jasnou volbou,“ řekl primátor Pardubic Jan Nadrchal s tím, že jakmile se dočasní uživatelé budou moci vrátit domů na Ukrajinu, byty budou k dispozici obyvatelům Pardubic. Radnice měla s Husovou ulicí velké plány. Měly zde vzniknout luxusní byty nebo startovací bydlení. Tyto projekty magistrát prozatím odložil.

Otevření stadionu se blíží

K největším investicím města loni patřil nový letní stadion. Pardubičtí fotbalisté ho pokřtí 4. února, kdy se utkají s pražskou Slavií. Současná podoba fotbalového stánku se má blížit té původní.

Pocta odbojáři. Pardubický letní stadion má nést jméno Arnošta Košťála

„Jedná se o první sportovní zařízení, které se v Česku staví jako Design & Build. To znamená, že jako dodavatelé stavby ji nejen stavíme, ale také architektonicky navrhujeme a projektujeme,“ uvedl člen představenstva dodavatelské firmy Porr Dušan Čížek. Jako připomínku na původní design firma zachovala například výrazná kulatá okna na budově šaten.

Unikátní expozice

Nezahálelo se ani na zámku. Součástí nového prohlídkového okruhu, který se návštěvníkům otevřel v září, jsou i místa, která byla doposud nepřístupná. Expozice Pernštejnská rezidence – nejstarší renesance v Čechách je završením několikaletých oprav památky. Autentické kulisy zámku nabízejí pět tematických částí, které jsou umístěny v historicky nejhodnotnějších částech národní kulturní památky.

Pardubáci se v loňském roce také dočkali otevření zrekonstruované budovy Prioru. Obnova 50 let staré budovy zabrala tři roky. Ve čtvrtek 15. září se dveře brutalistní budovy po dlouhé rekonstrukci otevřely znovu. Nedočkaví Pardubáci na otevření Tesca čekali od brzkých ranních hodin.

Rok 2023

V letošním roce by se oprav měl dočkat Wonkův most nebo koupaliště Cihelna, dělníci začnou také měnit ráz Masarykových kasáren, kde vyroste nová základní škola. „Od roku 2020 nastupují do škol silné populační ročníky, roste nám počet obyvatel. Vzhledem k plánovaným developerským projektům lze očekávat, že se počet dětí s povinnou školní docházkou v nadcházejících letech ještě navýší,“ informoval náměstek primátora Jakub Rychtecký.

Cihelna, dílny, školy. Pardubice mají vyrovnaný rozpočet, investují 900 milionů

Ve městě by pak měla vyrůst i nová obchodní galerie Pernerka, kterou staví další soukromý investor. Rok 2023 bude pro Pardubice ale především ve znamení dostavění rozdělaných projektů. Z městského rozpočtu půjde 900 milionů na investice, které chce město dokončit. Stavaři musí ještě dodělat nový centrální urgentní příjem v nemocnici, terminál pro linkovou autobusovou dopravu nebo areál Automatických mlýnů. „Chci ujistit veřejnost i firmy, že v žádném případě nebudeme omezovat investice. Případné úspory budeme hledat v provozních nákladech,“ uzavřel Nadrchal.