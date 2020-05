Od úterý bude pro návštěvníky pardubického zámku znova otevřená zámecká věž. Přístupná bude každý den od 10 do 18 hodin. „Vzhledem k platným omezením může na hlásku zavítat najednou maximálně šest návštěvníků, aby se splnil povolený limit jedna osoba na deset metrů čtverečních plochy,“ vysvětlil ředitel Východočeského muzea Tomáš Libánek. Na místě bude k dispozici dezinfekce pro návštěvníky. „Prostory i exponovaná místa jako zábradlí či kliky pravidelně ošetřujeme dezinfekcí,“ ujistil ředitel.

Na zámku pokračuje dvouletá rekonstrukce a čilý stavební ruch probíhá v zámeckém paláci i hospodářských budovách. Návštěvníci se to ho nemusí obávat. V pokladně ve vstupní Labské bráně zámku dostanou jednoduchý plánek areálu, který jim ukáže cestu k jednotlivým expozicím. „Nasměruje je do průchodu v paláci a odtud buď do expozice Pardubice – příběh města nebo do točitého schodiště hlásky, z kterého je mimořádně přístup do archeologické expozice a samozřejmě nahoru na věž,“ popsal vedoucí oddělení služeb muzea Matěj Bekera. Výstava Pardubické parforsní hony v parkánu je volně přístupná, otevřená zůstává i Východočeská galerie na zámku.

V pondělí byla po koronavirové pauze poprvé otevřena také pardubická Zelená brána. Veřejnosti byla zpřístupněna věž s vyhlídkou. Na první výstavu se návštěvníci brány mohou těšit v průběhu června.