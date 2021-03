V Ideonu by za týden měli schválit změnu jednacího řádu zastupitelstva tak, aby schůze volených zástupců mohla probíhat nejen prezenčně, ale také distančně.

„Původně jsme kvůli špatné epidemické situaci chtěli, aby se už zastupitelstvo 4. března mohlo konat ve společenském sále radnice s tím, že by se jej někteří zastupitelé zúčastnili prostřednictvím videokonference,“ řekl vedoucí kanceláře primátora Radim Jelínek. Proto nebylo možné s dostatečným předstihem zveřejnit místo konání, kde se členové sejdou.

Vedení města tak včera rozhodlo o posunutí řádného zastupitelstva o týden. „Někteří zastupitelé totiž upozornili na to, že nedodržení povinnosti zveřejnit místo konání sedm dní před konáním zastupitelstva by mohlo následně vést ke zpochybnění výsledků hlasování, a to rozhodně nechceme,“ dodal Jelínek.

Zastupitelé se proto sejdou o týden později ve 12:00 v Ideonu, kde na mimořádné schůzi schválí změnu jednacího řádu zastupitelstva a umožní tak, aby se část jeho členů mohla jednání zúčastnit distanční formou.

Od 14:00 pak na stejném místě začne řádné jednání Zastupitelstva města Pardubic, na které se již někteří zastupitelé budou moci připojit ze svých domovů. Program jednání zůstává stejný, zastupitelé budou naposledy schvalovat peníze pro fotbalový stadion a rozhodnou o tom, zda bude mít Zelená brána v budoucnu omítku.