Pardubický kraj odhaduje, že se náklady na výstavbu přivaděčů k budované dálnici D35 dostaly na dvojnásobek sumy, kterou mu pro tyto účely přislíbil v roce 2017 stát v memorandu. Limity jednotlivých staveb zahrnutých do memoranda totiž vycházejí z tehdejších cen.

Původní částka na všechny přivaděče a napojení na dálnici činí 2,7 miliardy korun, kvůli růstu nákladů a zpřesňování projektů se od té doby zvýšila na 5,5 miliardy korun. Uvedl to v tiskové zprávě mluvčí hejtmanství Dominik Barták.



Kraj se proto snaží dosáhnout zvýšení celkové částky od státu a také toho, aby mohl peníze využívat jinak, než jak byly v memorandu přiděleny na jednotlivé přivaděče. „Zatímco memorandum počítá s částkou 2,7 miliardy korun, tak v případě obchvatu Vysokého Mýta a Chocně nyní předpokládáme náklady dosahující 2,5 miliardy korun. V součtu všech staveb bychom nyní potřebovali dvojnásob oproti memorandu, tedy částku dosahující 5,5 miliardy korun,“ uvedl hejtman Martin Netolický (3PK/ČSSD).

Hejtmanství je ale zároveň kritizováno za to, že s přípravou přivaděčů zaspalo. Stavba dálnice skutečně mnohde postupuje rychleji než modernizace okolních silnic, jež jsou ve správě kraje.

Limity jednotlivých staveb zahrnutých do memoranda vycházejí z odhadovaných cen roku 2017, což už neodpovídá současné realitě. „Proto chceme po státu rozvolnit jednotlivé stavby, abychom mohli prostředky přelévat na stavby, které jsou nyní v realizaci,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš (ODS). Výstavba přivaděčů na D35 se zpožďuje, zatím byla dokončena rekonstrukce spojnice Litomyšle a České Třebové.

Mapa dálničních přivaděčů k D35. Je ale již dva roky stará a termíny už doznaly řady změn. Pardubický kraj je kritizován, že s jejhich přípravou zaspal a že mnohde bude dálnice hotová dřív než přivaděčeZdroj: Pardubický kraj

Pracuje se na opravě silnice z Litomyšle do Ústí nad Orlicí, letos byla zahájena modernizaci prvního úseku silnice II/312 v úseku České Libchavy – Rozsocha, v červnu začnou práce na úseku Choceň – Mostek.

Vloni se začaly budovat obchvaty Dašic a Rokytna a Býště na Pardubicku.

V Pardubickém kraji je v provozu více než 30 kilometrů dálnice D35. Naposledy se loni 22. prosince otevřel úsek z Časů do Ostrova na Chrudimsku, který měří 14,7 kilometru. Připravují se další z Ostrova kolem Vysokého Mýta, Litomyšle a Moravské Třebové až do Mohelnice na Olomoucku. Části Opatovec – Staré Město a Staré Město – Mohelnice by se měly stavět formou PPP projektů, tedy se zapojením soukromého investora.

Ředitelství silnic a dálnic v pátek slavnostně zahájí stavbu úseku Janov – Opatovec za zhruba 2,54 miliardy korun.