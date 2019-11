Tento dluh by rád splatil pardubický radní Vít Ulrych (KDU-ČSL). Podle něj by s prvním postkomunistickým prezidentem mohlo být spojeno nábřeží u ulice Labská. Jeho političtí kolegové návrh vítají. Ne všem se však vytipovaná lokalita líbí.

Vít Ulrych nejprve přednese svůj návrh na radě prvního pardubického obvodu. Pokud zde návrh projde, začnou se jím zabývat i pardubičtí zastupitelé. Už teď je však jasné, že se žádné místo po Václavu Havlovi v roce třicátého výročí sametové revoluce v Pardubicích pojmenovat nestihne. „Je mi to líto. Vůči panu Havlovi máme stále nesplacený dluh. Kromě Litomyšle, nás v jeho předběhne i Hradec Králové,“ připomněl pardubický radní fakt, že od soboty ponese jméno prvního polistopadového prezidenta prostranství před kampusem hradecké univerzity a od neděle i zámecké návrší v Litomyšli.

Podle Ulrycha je lokalita kolem Labe, s ohledem na budoucí revitalizaci tohoto území, dobrou volbou. „Jedná se o část ulice od restaurace Cartellone po křižovatku u mostu Pavla Wonky, kterou považuji za dostatečně reprezentativní a zároveň přejmenování nezpůsobí komplikace obyvatelům při změně dokladů,“ uvedl ke svému návrhu radní. Ulrychův návrh se však nelíbí starostce prvního městského obvodu Aleně Stehnové. „Z mého hlediska je výběr lokality naprosto nepřijatelný. Kdyby se pan kolega Ulrych více zajímal o historii, věděl by, že už za C.K. monarchie a poté i v době první republiky se v této ulici nacházely pověstné ‚Domy lásky‘ s nevalnou pověstí a přejmenovávat toto místo na ulici Václava Havla by nebylo vůbec vhodné,“ nechala se slyšet Stehnová, která by ráda našla jinou lokalitu než tu spjatou s prostitucí. „A nemusela by to být jen ulice. Nabízí se třeba pojmenovat po Václavu Havlovi balkón východočeského divadla,“ dodala starostka, která by se nebála ani kopírovat sousední Hradec Králové a nechat po Havlovi pojmenovat prostranství u univerzity.

O návrhu Víta Ulrycha bude první pardubický obvod jednat na svém zasedání 25. listopadu. Pokud projde, mohl by se dostat na plénum zastupitelů v polovině prosince. A zde by našel podporu napříč politickým spektrem. „Skoro mi je líto, že to není můj nápad. Ale návrh kolegy Ulrycha kvituji. K panu Havlovi máme velký dluh. S ohledem na budoucí zvelebení nábřeží se mi tento nápad zdá super,“ uvedl František Brendl (Pardubáci). Návrh by mohl uspět také u Pirátů. „Je to jedna z variant, která by mohla projít. Ale spíše by stálo za to otevřít širší debatu a také se zeptat lidí. Mně osobně však přejmenování nábřeží nevadí,“ řekl pirátský zastupitel Ondřej Karas.

Dluh by rád splatil i primátor Martin Charvát: „Sám jsem například hovořil s rektorem pardubické univerzity o možnosti pojmenovat tak některou část univerzitního kampusu. Ulici navrhovanou kolegou Ulrychem považuji za dobré řešení. Nábřeží, zvláště pokud dojde k jeho rekonstrukci, považuji za důstojné. Navíc oproti jiné části města změna názvu ulice zasáhne mizivý počet lidí, respektive provozoven,“ uvedl Charvát.

Ruku pro by zvedl i zastupitel Karel Haas z ODS. „Odhlídněme od současného stavu, kdy nábřeží připomíná spíše parkoviště. Až se však dokončí revitalizace,bude to jedno z nejkrásnějších míst Pardubic. Proto nebudu mít problém pro návrh zvednout ruku,“ podotkl Haas.