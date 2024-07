Na Pardubicku jsou nejvíce populární místní vytěžené pískovny, například v Mělicích, na Hrádku nebo ve Stéblové – Čeperce. U těchto vodních ploch je čistota vody díky absenci nebo minimální koncentraci bahnitých komodit abnormálně vysoká. Reportér Deníku dnes ta nejvýznamnější a nejpopulárnější místa, která se nacházejí i na pomezí Pardubického a Královéhradeckého kraje, navštívil a přináší z nich reportáž.

Z hlediska hloubky je podstatné, zda těžba dosáhla hladiny podzemní vody, a došlo tak k vytvoření nové vodní plochy. Takové lokality se totiž časem mohou stát útočištěm i pro některé vzácné druhy rostlin či živočichů, a to především v jednotvárné zemědělské krajině, kde podobné vodní plochy většinou chybějí.

Opatovický písník – nudy pláž

Naše první cesta míří k Opatovickému písníku, kde kolem poledne parkujeme poblíž zastávky železnice. Překvapí nás totálně zaplněné parkoviště, většina SPZ Královéhradeckého kraje. Na písčito – travnatých plážích je ovšem místa dost. Ale přichází šok. Někteří lidé si doma nejspíš zapomněli plavky. Ano, je tady část vyhrazena nudistům, prakticky přechod poznáte jen podle toho, jestli je někdo oděn do plaveckého úboru či nemá žádný. Do části pro nenudisty míří s manželkou Luboš Kylar, který přijel ze 60 kilometrů vzdáleného Hronova na Náchodsku. „Jezdíme sem, protože se nám tady líbí. U nás to není nic moc, tak jezdíme sem. Je tady čistá voda. Na Rozkoši snad jsou místa, kde by se dalo koupat, ale tady jsou všude,“ sděluje s nadšením, že se po dlouhé cestě již ochladí.

Stěžejní parametry lokality • Kraj: Pardubický • Obec: Opatovice nad Labem • Typ jezera: antropogenní, zatopené štěrkopískoviště • Nadmořská výška: 200 m n.m. • Maximální hloubka: 8 m • Průměrná viditelnost: 2 m • Popis lokality: Opatovický písník se nachází v okrese Pardubice.

Plačický písník – absolutní klid

Pokračujeme zastavením u Plačického písníku, který se nachází už v Královéhradeckém kraji, ale poblíž Libišanům v okrese Pardubice. Tady je poměrně velká část soukromých nepřístupných pozemků, ale nacházíme dvě tři místa, kde u vstupu do vody není živáčka. Voda je zase krásně průhledná do několika metrů, plavou tu kachničky s mladými. Jen infrastruktura tu chybí. To ale nevadí plavci, který nechal otevřený kufr přímo u vody a spokojeně se rachtal několik desítek od břehu. V kufru vidíme dělnické náčiní i helmu, tak tam také směřuje náš dotaz. „Jasně, že jsem jakoby ještě v práci. Jel jsem kolem, vracím se do Prahy, tak jsem se chtěl zchladit. Jméno vám samozřejmě neřeknu,“ směje se.

Plačický písník Někdy nazývaný též Plačický rybník je vodní plocha o rozloze 15,86 ha vzniklá po těžbě štěrkopísku ukončené v 80. letech 20. století. Písník se nalézá na katastru obce Plačice v okrese Hradec Králové asi 1,5 km jižně od centra obce u silnice spojující Plačice a Libišany. Písník je využíván jako rybářský revír a v letním období je využíván též pro rekreační koupání. Břehy písníku jsou mírně šikmé s vysezenými místy. Dno je písčité až štěrkovité. Z ryb se zde loví zejména kapři a dravci.

Písník Hrádek – asi nejzaplněnější

Dál jedeme směr Lázně Bohdaneč, abychom u hájovny navštívili pláž U komára, v Hrádku. Ta bývá díky obsluze stánku a přítomnosti dlouhodobě i celoročně parkujících karavanů nejzaplněnější. Už zdálky nás zdraví kolega z branže, známý pardubický fotograf Bedřich Práchenský. „Voda dobrá, služby dobrý, teď jsem si dal pivo. Možná si ještě dám nějaký, no a jsem spálenej jako prase,“ ukazuje nám své nejnovější zranění. Výčepní U komára je rovněž vtipálek: „Největší zájem je o teplo, to máme, já myslím, že i já budu spokojený,“ ve spěchu říká a jde pro další klobásy do udírny. Zastavujeme i seniora s člunem, říkáme si, další exprezident Zeman? „Nene, já nesu člun vnoučatům, přijel jsem sem až z Dašic,“ sděluje ochotně Bedřich Bodlák.