Láska ke sběratelství se ale u Václava projevila, když byl malý kluk. Začalo to nevinně právě sbíráním modýlků autíček. „Své první jsem dostal na Vánoce zhruba před půl století,“ svěřil se. V té době nebylo snadné se k autíčkům dostat, proto to pro něj byla taková svátost. Prodávala se buďto jako podpultovka, anebo v síti obchodů Tuzex, kam běžný člověk neměl úplně přístup.

„Spousta věcí se ke mně dostává úplnou náhodou,“ doplnil. Jako příklad uvádí věci, které objeví při vyklízení pozůstalostí. Obrovskou náhodou se dostal i ke vzácné gramofonové desce. „Jednou mi volala paní, že má doma hodně desek a neví, co s nimi, tak jestli bych je nechtěl,“ popsal. Vyzvedl si je u ní a doma při jejich procházení zjistil, že jedna z nich je vzácná. Jednalo se totiž o album Yesterday and Today od skupiny Beatles, které hned po vydání bylo staženo z prodeje, protože obal vzbuzoval obrovské kontroverze. Členové skupiny na něm byli vyfoceni v řeznických zástěrách v obležení dětských panenek se sťatými hlavami a kusy syrového masa. Album si stihlo koupit pouze malé množství lidí, než bylo zakázáno a prodáváno s jiným obalem. Deska má původní přebal velmi vysokou hodnotu blížící se čtvrt milionu korun.

Proto má doma v soukromých muzeích sbírky hodinek, budíků, gramofonových desek, filmů, magneťáků, starých bravíček, bankovek, podpisů známých osobností, ale třeba i aut. „Neustále říkám, že já vlastně cíleně nesbírám nic, ale pak se nějak stane to, že od toho, co určitě nesbírám, mám stovky kusů,“ popsal s uchechtnutím.

„Byl jsem od mala vedený k tomu se o své věci dobře starat a díky tomu, mám ta první autíčka v dobrém stavu až doteď,“ popsal. Těchto prvních cca 150 autíček nasbíral do svých deseti let a už v té době si je vystavoval ve vitrínách. Svěřil se, že když se ho někdo zeptá, které modýlky ze sbírky jsou nejcennější, tak odpovídá, že to jsou právě tyhle. „Paradoxně pro mě není nejcennější to, co má největší finanční hodnotu, ale to, co jsem dostal jako malý kluk, protože to má tu přidanou hodnotu,“ vysvětlil.

Druhá důležitá fáze jeho sběratelství nastala s příchodem revoluce. „Bláhově jsem si myslel, že mám všechno, co je na trhu dostupné. Pak ale přišly katalogy ze západu a já zjistil, že vlastně nemám skoro nic,“ pousmál se. Základ jeho sbírky tvořily tzv. matchboxy neboli angličáky. „Sice jsem měl všechna autíčka s označením 1-75, ale zjistil jsem, že existuje i varianta a, b, c, d, e a že vlastně autíček více nemám, než mám,“ doplnil. Velkou výhodou bylo to, že v tu dobu ještě nikdo nevěděl, jakou cenu jednou ty modýlky budou mít. Proto se mu podařilo obrovské množství autíček získat výměnou anebo za moc hezkou cenu.

Jeho sbírka v současné době obsahuje přibližně 16 tisíc kousků. On sám se ale za sběratele nepovažuje. „Nejde mi o to, mít jich co nejvíc a co nejdražší. To sbírání je pro mě spíše srdcová záležitost,“ sdělil. Popsal, že největší radost mu neudělá to, když sežene drahé vzácné autíčko, ale spíše to, když se mu podaří nějaké získat zajímavým způsobem. Nebo když koupí dvě rozbitá a může z nich poskládat jedno nové. „Nehraju si s autíčky tím způsobem, že bych s nimi třeba jezdil po zemi, ale hraju si ve chvíli, kdy je dávám do kupy a opravuji,“ popsal svou vášeň.

Sbírku Václav udržoval dlouhou dobu v tajnosti, nevěděla o ní ani rodina. „Manželka věděla, že něco málo mám, protože jsem měl v pracovně vystavených třeba 1200 autíček, ale zbytek jsem měl schovaný na půdě a různě v krabicích,“ popsal. Ale v roce 2010 nastala změna. Oslovili ho z pardubického muzea, že plánují výstavu hraček a zda by na ni nechtěl nějakými modýlky přispět.

Celá situace s výstavou byla poměrně vtipná, protože předpokládali, že autíček nemá tolik, aby obsáhl celý sál a budou muset shánět někoho, kdo to doplní. „Řekl jsem jim, ať se toho vůbec nebojí, že jim svými autíčky nezaplním pouze jeden sál, ale klidně celý zámek, pokud chtějí,“ popsal se smíchem. Nakonec se na výstavu vešel pouze zlomek jeho sbírky.

Po expozici na pardubickém zámku Václava oslovila obec, ve které bydlí, zda by nechtěl udělat stálou výstavu přímo tam. Souhlasil. A tím vzniklo v Rokytně muzeum s názvem „Klukovský sen, holčičkám vstup dovolen“. Popsal, že když byl malý kluk, tak pro jeho generaci bylo snem vlastnit tato autíčka, tak proto vymyslel tento název.

V muzeu v Rokytně je v současné době přibližně 8 a půl tisíce kousků s nejnovějším datem výroby 1987. Ve veřejně přístupné expozici si návštěvníci mohou prohlédnout i výstavu letadýlek, kamionů, motorek a různých hraček, kterých je přibližně 1500.

K autíčkům se pokouší shánět a vystavovat i původní krabičky. Ty mají totiž mnohdy větší cenu než samotný model. „Když dítě dostalo autíčko, tak většinou roztrhalo krabičku a zahodilo ji,“ popsal. Kvůli tomu se jich dochovalo opravdu málo a mají takovou hodnotu.

Jako příklad uvedl právě Matchbox modýlky. „Dříve to autíčko stálo třeba 25 korun. Dnes ho koupíte za 150, ale když je k němu i krabička, tak má najednou hodnotu 500 korun a výš,“ vysvětlil.

Některé z původních obalů autíček se dochovaly pouze proto, že jim lidé našli jiné využití – ukládali do nich gumičky na prádlo kolíčky anebo třeba vánoční ozdoby.

Hodnota sbírky je vysoká

Celková hodnota jeho sbírky je velmi vysoká, ale nedá se úplně přesně určit, protože má modýlky za 150 korun 300 korun, ale i v hodnotě několika tisíc. „Když ale použijeme opravdu jednoduchou matematiku a průměrnou cenu jednoho autíčka budeme brát podceněně za 500 korun, tak si stačí spočítat 500 x 16 000 a zjistíte, že to je fakt hodně,“ popsal se smíchem sběratel.

Zajímavostí je, že některá z vystavených autíček má Václav Blažek dokonce i v reálné podobě. Například Škodu R, Fiat 850 sport z roku 1970, Fiat Uno nebo renault z roku 1974. „Připadám si trochu jako Belmondo z filmu poloviční šance. On tam měl vitrínku s malými autíčky, a když otevřel garáž, tak tam všechny ty modýlky stály i v reálné podobě,“ upřesnil s úsměvem.