Křižovatka v Ostřešanech je místem častých nehod. Staly se jich zde desítky, vyžádaly si mnoho zraněných a bohužel i lidské životy. Obec léta usilovala o vybudování světelné signalizace a letos se to konečně podařilo. Do konce září by měly semafory na křižovatce silnic III/34030 a III/34026 fungovat.

Zmiňovanou křižovatkou často projíždějí řidiči, kteří míří z Chrudimi na Pardubice a opačně. Tato trasa je velice frekventovaná. Příčina nehod, k nimž zde docházelo, byla stále stejná - některý z řidičů nedodržel značku Stůj, dej přednost v jízdě. Přestože na místě bylo svislé i vodorovné dopravní značení.

Místem chodí děti do školy, křižovatka je prakticky v centru Ostřešan. Proto se obec nevzdala ani po neúspěšné žádosti o dotaci a vloni požádala o peníze znova. „Nechceme, aby tu byly další nehody. Semafory jsou jediný možný krok, jak chodce, cyklisty a další účastníky provozu ochránit,“ řekl tehdy Deníku starosta Ostřešan Josef Vodrážka. Uvažovalo se také o vybudování kruhového objezdu, ale ukázalo se, že na něj není v křížení ulic dost místa. Nakonec obec dotaci na vybudování semaforů od Státního fondu dopravní infrastruktury získala.

Nejpozději do konce září budou podle starosty Josefa Vodrážky semafory v provozu. „Jde o inteligentní semafory, které díky kamerám dokážou vyhodnotit situaci na křižovatce a upravit intervaly," vysvětlil starosta.

Současně s instalací semaforů, což je stavba obce, probíhá v Ostřešanech i oprava silnice od Dražkovic. Tato investice je v režii Pardubického kraje.

V sobotu 21. a 22. září bude probíhat pokládka asfaltu na křižovatce silnic III/34030 a III/34026 v Ostřešanech, po oba dny bude křižovatka zcela uzavřena.