V úterý 2. července se otevřel řidičům obchvat Rokytna na Pardubicku, a to v režimu předčasného užívání. Čtyřkilometrová novostavba druhé třídy by měla sloužit jako přivaděč na dálnici D35. Úlevu by tak od tranzitní dopravy měly pocítit obce Rokytno, Býšť i Chvojenec, dále by se měla také zvýšit bezpečnost všech účastníků silničního provozu.

„Celkové náklady na výstavbu obchvatu dosáhly necelých 295 milionů korun s daní. Jedná se o stavbu, která je součástí memoranda se státem na budování přivaděčů k dálnici D35, proto jsme čerpali přidělené prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Součástí stavby silnice o šířce 9,5 metru jsou i dva mosty a retenční nádrž. V úterý 2. července bude obchvat spuštěn v režimu předčasného užívání, což znamená, že samotná stavba je hotová a budou probíhat drobné dokončovací práce. Jedná se o standardní postup, kdy chceme řidičům stavbu otevřít co nejdříve, kdy je to technicky a legislativně možné,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

„Vzhledem k začátku letních prázdnin jsme nechtěli organizovat žádné slavnostní stříhání pásky a tím zdržovat zprovoznění silnice pro veřejnost, proto využíváme poslední kontrolní den stavby před předáním staveniště a plánovaným uvedením do režimu předčasného užívání, o které bylo zažádáno ke 2. červenci. Samozřejmě nás mrzí, že se nepodařilo otevřít komunikaci ještě před prvním prázdninovým víkendem, ale dojde k němu v úterý 2. července před státními svátky a prodlouženým víkendem,“ doplnil hejtman.