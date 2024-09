Oblastní charita Pardubice vyhlásila sbírku na pomoc lidem zasaženým povodněmi. Materiální pomoc příjímá v ulici V Ráji 732 v Pardubicích, a to od středy 18. září do pátku 20. září vždy od 7.00 di 15.00. Na základě monitorování potřeb v zasažených oblastech byl vytvořen seznam potřebných věcí, charita prosí dárce o jeho respektování. Vybírájí se rýžová a běžná košťata, hadry na podlahu, kbelíky, gumové rukavice, mopy, úklidové prostředky, dále vybavení na malování - bílou barvu, válečky, plachty, pásky, štětce. Potřeba jsou také odpadkové pytle, zahradní hadice na čerpání vody a hygienické potřeby, jako je toaletní papír, útěrky, ubrousky, desinfekce na ruce. Pro konzultaci daru nebo předání velkoobjemových zásilek kontaktujte koordinátora sbírky Tadeáše Kouřila na telefonu 737 488 753.

Sbírka materiálu pro obce zasažené povodněmi probíhá tento týden v komunitním šatníku VOTOČ TO na faře v Lázních Bohdanči, a to ve středu 9 - 11 hodin a 15 - 17 hodin, ve čtvrtek a pátek od 15 - 17 hodin. „Vybírat budeme zejména úklidové prostředky. V době konání sbírky je k faře výjimečně možné dojet osobním vozidlem," informovali organizáři, kterými jsou MAS Bohdanečsko, Český červený kříž Chrudim a město Lázně Bohdaneč. „Vybranou humanitární pomoc předáme obcím zasaženým povodněmi na Chrudimsku a Pardubicku a dále do dalších míst v ČR dle aktuální potřeby," dodali organizáři.

V Pardubicích se rozběhla také skautská pomoc potravinovým bankám. Sběrné místo je ve skautské klubovně v Devotyho ulici 807 v Pardubicích. V Přelouči pak v klubovně v Kladenské ulici 845 - Skautská klubovna (otevírací doba na plakátu). Co je potřeba? „Vody noste ideálně jako celé balení po šesti kusech. Je to lepší kvůli další expedici, abychom mohli celé balení naskládat na palety, zabalit a odvézt přímo do zasažených oblastí," požádali organizáři, která shromažďují také trvanlivé potraviny – polévky, konzervy, těstoviny do hrníčku, káva, čaj - a čisticí a dezinfekční prostředky.

Hasiči z Choltic a z Jezbořic společně s obcí Barchov organizují humanitární sbírku pro Českou Ves. V obci potřebují: lopaty, kolečka, košťata, hrábě, vlhčené ubrousky, utěrky, ručníky, hadry, dezinfekční prostředky, mýdla, kbelíky, balenou vodu, sušené potraviny (musli, piškoty, sušenky), přesnídávky, plínky pro miminka/batolata, gumové rukavice, holínky, powerbanky, jakékoli oblečení. Materiál můžete nosit do hasičské zbrojnice v Jezbořicích ve středu od 16:00 – 17:00 a ve čtvrtek 17:00 – 19:00. V pátek hasiči materiál odvezou do postižené oblasti.

Informace pro dobrovolníky

Pokud se chcete stát dobrovolníkem, informace najdete na stránkách jednotlivých organizací zapojených do humanitární pomoci. Dobrovolníky koordinuje například ADRA, Český červený kříž, Člověk v tísni, Charita ČR, Diakonie ČCE, ale také dobrovolnické centrum Univerzity Palackého pro pomoc na zasaženém Jesenicku a Šumpersku. Většina z nich poskytuje též psychosociální pomoc a krizovou intervenci.

Finanční sbírku vyhlásil Člověk v tísni: SOS Povodně, Donio: Povodně 2024, Výbor dobré vůle/Nadace Olgy Havlové: Sbírka na pomoc s odstraněním následků povodní a další. Předpokládá se také, že řada poničených měst sama vyhlásí v nejbližších dnech vlastní sbírky – finanční i materiální.