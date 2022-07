Doobroobchod se nachází poblíž Perštýnského náměstí v pardubické ulici Sv. Anežky České. Jedná se o malý obchůdek plný oblečení, doplňků, hraček, ozdob, mýdel a dalších rozmanitých věcí. Lidé mohou do obchodu darovat různé oblečení, doplňky, hračky a další věci.

„Lidé sem donesou věci, my je prodáme a výtěžek jde na podporu zaměstnávání lidí se zdravotním omezením, tedy pro zaměstnávání našich klientů,“ vysvětlila sociální pracovnice Eliška Štumrová. Zároveň vytvořili v obchodě další pracovní pozice pro své klienty.

Dobroobchod v Pardubicích funguje od dubna. „Chytl se poměrně rychle, lidé darují i nakupují. Zpráva o obchodu se rychle rozkřikla a lidé jsou rádi, že mohou něco donést pro dobrou věc. Vidí, že za tím je hodně práce,“ dodala Štumrová. Věci pouze neprodávají, ale také je perou a žehlí, čímž vzniká mnoho pracovních pozic a činností, které pomáhají.

Centrum duševního zdraví v pardubických Polabinách je po rekonstrukci

Jednou z klientek, která pracuje v obchodě je Monika Pelikánová. Trpí bipolární poruchou a organizace Cedr jí pomáhá vrátit se na pracovní trh. „Když se můj stav zlepšil, hledala jsem na pracovních portálech zaměstnání, a nakonec vyšlo toto. Určitě to pomáhá,“ uvedla Pelikánová, která navštěvovala i další aktivity neziskové společnosti Cedr, jako například orientální tance nebo různé jazykové kurzy. „Nyní chodím třeba na cesty k zotavení, kde probíhá trénování kognitivních funkcí, paměti,“ dodala klientka.

Pomoc mohu lidé najít na stránkách organizace: www.cedrops.cz. Navíc společnost spolupracuje i s psychiatry, kteří někdy sami doporučí svým klientům, aby se do Cedru zapojili.

Nezisková organizace Cedr pomáhá lidem s duševním onemocněním vrátit se na trh práce už více než 25 let. „V rámci sociální rehabilitace nabízíme podporu zaměstnávání. Máme i tréninková místa, kde probíhá přípravna. Je to hlavně o tom vyzkoušet si získat pracovní dovednosti, pracovní návyky a zjistit, jak moc je nemoc ovlivnila,“ uvedl ředitel Cedru Milan Zanina.

Vrátit se zpět na trh práce je po zhoršení psychického stavu často velmi náročné. S tím pomáhá právě Cedr a jejich chráněné dílny. „Je třeba se naučit ráno vstát, někam dojít, zjistit, kolik hodin může klient pracovat. Činnosti jsou různorodé, dokonce takové, které potom člověk využije v domácnosti. Je to takové bezpečné prostředí,“ dodala Štumrová.

Máte problémy? Centrum duševního zdraví nabízí pomoc

Cedr se za svých 25 let existence hodně rozšířil a nabízí klientům stále více možností spolupráce. „S Cedrem spolupracuji spoustu let a jsem spokojena. Já se tam dostala, když jsem měla ještě malé děti a šla jsem ze stacionáře do nemocnice na exkurzi. Tehdy mi nabídli volné místo v administrativě,“ popsala dlouhodobá klientka Monika Pelikánová.

Výhodou Cedru je to, že s klienty spolupracují dlouhodobě, dokud potřebují. „Naše spolupráce nekončí tím, že najdeme práci, ale pokračujeme s podporou i na pracovišti, ať už na chráněných místech, tak na otevřeném trhu. Doprovázíme je na pohovory, pomáháme při komunikaci se zaměstnavatelem,“ uvedla sociální pracovnice.

V kontaktu jsou jak s klientem, tak i s jeho zaměstnavatelem. „Dáváme podporu i zaměstnavatelům, když nevědí, jak pracovat s duševním onemocněním nebo s jejich projevy. Spolupracujeme tak dlouho, dokud člověk potřebuje podporu, aby dosáhl cíle, který si vytyčil,“ dodala Štumrová.

V Pardubicích funguje Centrum duševního zdraví, pomáhá nemocným

„Stává se, že člověk přijde o práci a nedaří se mu hned najít novou. Klient nechce hned někam jít, chce se v práci cítit dobře, nebo chce dělat to, v čem je vyučený. Proto chodí na tréninková místa, jenom kvůli tomu, aby si udržel režim, že tam dochází, není doma a nechodí jen několikrát do týdne na schůzky,“ popsala.

Nezisková organizace Cedr spolupracuje s lidmi, kteří mají zkušenosti s duševním onemocněním od 18 do 64 let. Základnu mají v Pardubicích. Další pobočky a chráněná místa jsou v Ústí nad Orlicí, v Dolních Libchavách a v Kladně u Hlinska.