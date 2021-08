„Kometa byla v průběhu své nejlepší viditelnosti pozorovatelná pod známým hvězdným uskupením Velkého vozu, přičemž právě tato kompozice činila průlet komety na obloze nesmírně fotogenický. Šlo o jednu z nejvýraznějších komet pozorovatelných od roku 1998, kdy zazářila kometa Hale-Bopp,“ řekl Horálek, který působí na Fyzikálním ústavu v Opavě.

Podle jeho kolegů se kometa stala jedním z nejfotografovanějších astronomických těles vůbec, a to hned ze dvou důvodů. Prvním je právě průlet před Velkým vozem, druhým je pandemie covid-19, během níž lidé svůj zájem více soustředili směrem k přírodě.

Petr Horálek pořídil snímek 23. července 2020 na táborové základně u obce Lobendava na Šluknovsku, a to během přednášky o vesmíru pod noční oblohou. „Během besedy ukazoval autor snímku dalekohledem kometu účastníkům tábora a vedle pozorování měl ustavený aparát se světelným objektivem na malé přenosné montáži. Aparát nasnímal celkem 19 půlminutových expozic, které pak byly složeny do jednoho snímku,“ popsal ředitel Fyzikálního ústavu v Opavě Zdeněk Stuchlík. Autor kometu zachytil v den jejího největšího přiblížení k Zemi, kdy ve tři hodiny ráno proletěla ve vzdálenosti 0,63 astronomické jednotky od Země, což je asi 103,5 milionu kilometrů. Další příležitost budou mít fotografové až za 6 765 let, kdy se kometa Neowise ke slunci opět vrátí.

Pardubický fotograf Petr Horálek slaví další úspěch, jeho snímek byl americkým úřadem NASA vybrán jako prestižní astronomický snímek dne 31. července 202.Zdroj: Petr Horálek

Vzpomínka na Neowise je již 29. snímkem NASA od Petra Horálka. Zároveň jde o 17. snímek dne NASA, který vznikl na území České republiky a také o třetí snímek komety Neowise od českého autora. První snímek dne s Neowise byl zveřejněn 11. července 2020 a pochází od Miloslava Druckmüllera. Druhý byl publikován 16. července 2020 a jeho autorem je taktéž Petr Horálek. „Už se z toho stává pomalu tradice. Ale radostná. V tomto případě jednoznačně, neboť jde o snímek pořízený v Česku,“ dodal Horálek.

Astronomický snímek dne NASA je prestižní ocenění nejzajímavější astronomické fotografie dne, kterou pro každý den pečlivě vybírají a následně doplňují osvětným popisem editoři Jerry Bonnell z Michiganské Technologické Univerzity a Robert Nemiroff z Univerzity v Marylandu, spolupracovníci NASA. Mottem ocenění je „Objevujte vesmír“ a od roku 1995, kdy byl výběr zahájen, se stal jedním z nejuznávanějších svého typu po celém světě. Průvodní texty jsou překládány do 23 světových jazyků včetně češtiny. Zdroj: Fyzikální ústav SU v Opavě