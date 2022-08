Trasa krajské silnice by měla vést severovýchodně od města v místech stávajících zemědělských ploch a měla by spojovat stávající silnici II/298 s budoucí trasou státní silnice I/36, která by se měla městu také vyhnout (celá mapa trasy pod článkem). Nová silnice silnice je navržena jako obousměrná komunikace II. třídy se dvěma jízdními pruhy.