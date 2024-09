Aktualizujeme

/ONLINE, PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZUJEME/ Nové předpovědní modely potvrzují predikce meteorologů z počátku týdne, že vedle pohraničních hor a Moravy může být nejpostiženějším krajem právě Pardubický. Napršelo zde od čtvrtka už 120 (v severní části) až 200 milimetrů (v jižní části a v okolí Králického Sněžníku) a podle nového modelu vydaného v sobotu večer tu do pondělního rána spadne dalších 20 (na severu a východě) až 75 (na jihu), výjimečně 100 milimetrů (opět Králický Sněžník) srážek. To je v součtu podobné množství, není-li vyšší, jaké způsobilo katastrofální povodně v roce 1997 nebo 2002.

12:44

Pohled z dronu Městské policie Pardubice nad zatopenými Mněticemi:

12:40

V celém Pardubickém kraji přestalo pršet!!! :-) :-) :-) Jedinou oblastí, kde prší, je severozápadní cíp několika obcí u hranice se středními Čechami. Déšť se sice nad kraj vrátí, podle předpovědí však už 80 povodňových srážek spadlo.

"Během dnešního odpoledne a večera (15. 9.) naprší (v našem kraji - pozn. red.) většinou do 10 mm. V pondělí (16. 9.) bude postupně pršet na většině území s úhrny nejčastěji mezi 5 až 35 mm. Odpoledne a večer budou srážky od severovýchodu ubývat, výstraha před deštěm proto platí … do 12:00," uvedli v poledne meteorologové ve své výstraze - ZDE

12:20

Profesionální hasiči bilancují posledních 24 hodin, zasahovali v celém kraji více než 500krát.

11:47

Hamerská přehrada na horním toku Chrudimky se přelila přes hráz, odtok je tedy neovladatelný a pod přehradou začala Chrudimka velmi rychle růst. Níže na toku jsou zatím druhé stupně, problém však může nastat po soutoku Chrudimky s Novohradkou nad Pardubicemi, kde se znásobí průtok, který už teď je tady vysoko nad třetím stupněm. Více ZDE

11:32:

Magistrát v Pardubicích vydal výzvu obyvatelům. Postujeme ji sem celou:

11:28

Aktualizovaná mapa uzavřených silnic v kraji - ZDE. Pozor, oproti ránu jich několik přibylo.

10:55

Článek ke kritické situaci k Dolní Moravě najdete ZDE

Podívejte se také ve videu:

Rozvodněná Morava na Králicku. | Video: Martin Netolický

10:00:

Povodňové omezení na lince pardubické MHD č. 12: Kvůli pokračujícímu nepříznivému vývoji povodňové situace byla uzavřena komunikace mezi Černou za Bory a Mněticemi. Spoje linky 12, které měly zajíždět do Mnětic, tak končí v zastávce Černá za Bory, prodejna. Tato zastávka je i výchozí pro spoje původně jedoucí z Mnětic směrem do centra. Dále je neprůjezdná objízdná trasa spojů do Tuněchod a Úhřetic, kam linka 12 zajíždí v pracovní dny. Náhradní způsob obsluhy těchto obcí bude stanoven podle aktuálního stavu komunikací.

9:55:

Kritická je situace v Dolní Moravě. Připravujeme více informací

9:40:

Tichá Orlice je na vzestupu hlavně kvůli vydatným srážkám. Za posledních 24 hodin v Lichkově spadlo 120 mm. Jinde v kraji jsou úhrny mnohem nižší, zpravidla do 40 mm. Lze očekávat, že Tichá Orlice poroste i nadále. Nyní je 16 cm nad spodní hranicí druhého stupně. Přehrada Pastviny se už dostala na původní, normální hladinu před upouštěním, za 36 hodin tedy vyrostla navzdory silnému odtoku kolem 30 kubíků za vteřinu o 5,5 metru. K maximální hladině tu ještě zbývá rezerva 8 metrů. Více ZDE

9:30:

Situace na řekách v kraji je po noci lepší, než byly černé scénáře. Většina řek klesla nebo je "na houpačce". Na kritických, ale zatím zvládnutelných hodnotách se drží i Chrudimka s Novohradkou, které jsou nejplnější. Tichá Orlice na horním toku stoupá, ale zatím nijak výrazně (je tu druhý stupeň), na hranici prvního a druhého stupně se drží Loučná i Třebovka. Velmi razantní vzestup však nyní zaznamenává Úsobrnský potok u Jaroměřic na Svitavsku, už je na třetím stupni. Více můžete sledovat přímo ZDE

8:50:

V Pardubickém kraji evidujeme 10 poruch na vedení vysokého napětí, 5000 domácností bez energie, k nejpostiženějším oblastem patří Pardubicko, Chrudimsko, Choceňsko, uvedla dnes ráno mluvčí východočeské skupiny ČEZ Šárka Lapáčková Beránková.

8:20:

Seznam uzavřených silnic:

Pro lepší rozlišení nebo ke stažení klikněte ZDE

Dočasně uzavřené komunikace

7:55:

Většina toků v Pardubickém kraji je po noci spíše na mírném poklesu nebo stagnuje. Nejhůř je na tom Novohradka a Chrudimka, drží se vysoko nad 3. stupněm.

Neděle 7:45:

Spadlo již přibližně 80 % z očekávaného souhrnného množství srážek, uvedli dnes ráno meteorologové

;

23:35:

Výpadky elektrického proudu se týkají i velkých institucí, například orlickoústeckého bazénu.

;

23:05:

Loučná v Cerekvici večer opadla z třetího na druhý stupeň. Otázkou je, na jak dlouho. Ke druhému stupni se naopak rychle blíží Tichá Orlice v Lichkově

20:45:

Novohradka v Úhřeticích, tedy před soutokem s taktéž rozvodněnou Chrudimkou, se od 20:30 hodiny pohybuje na hranici nejvyššího stupně povodňové aktivity, tzv. extrémní povodně. Hladina dosáhla 331 cm, nyní stagnuje. Víc měla v novodobé historii pouze čtyřikrát: v roce 2006 (332 cm), 1980 (342 cm), 1962 (348 cm) a nejvíc v roce 1958 (360 cm).

20:32:

ANALÝZA DENÍKU: Skepsi hejtmana Netolického v předcházejícím postu bohužel potvrzují výstupy meteorologů a hydrologů. Toky v Pardubickém kraji budou nadále na houpačce, mnohde přijde druhá vlna; nasvědčuje tomu nynější vzestup Tiché Orlice, Loučné i zmíněné Novohradky, stejně jako nadále vysoký stav Chrudimky. Noc a zítřek mohou být mnohde divoké, nejvyšší kulminace většiny řek se dočkám vzhledem k trvajícímu dešti nejdříve zítra, ne-li v pondělí. Nasvědčuje tomu i model ČHMÚ (níže). Na severním návětří Českomoravské vrchoviny av oblasti Králického Sněžníku už od středy spadlo 200 mm srážek, dalších zhruba 50 až 80 nás tu ale ještě do pondělní noci čeká. Podle nových predikcí má navíc nakonec pršet iv pondělí přes den a možná se deštivé počasí protáhne do úterý. Půda už je navíc nasycená, další srážky už budou muset pojmout pouze řeku.

20:13:

"Nejméně stabilní situace v Pardubickém kraji je v povodí řeky Novohradky na Chrudimsku. Každoroční problémy se opakují i během letošní povodně. Bohužel kulminace toku a pokles hladiny v Luži byla pouze první vlna. Dá se očekávat další vzestup a podle propočtů Povodí Labe přesáhne padesátiletou vodu Q50. Není to dobrá zpráva především pro obce na toku řeky. Voda půjde nahoru. Patrně dojde k přelití protipovodňových bariér. Hydrologové předpokládají, že by k tomu mohlo dojít v ranních hodinách. I proto na tuto možnost budou upozorněni starostové obcí a občané poblíž koryta vodního toku i v rámci záplavových území. Bude zároveň předána informace o možnosti evakuace. Čekáme ještě na aktuální srážkově odtokový model. Bohužel informace z Novohradky nejsou vůbec dobré," řekl hejtman Martin Netolický.

19:00:

Problémy hlásí Dolní Morava

18:40:

Padající stromy zastavily železniční dopravu na několika tratích například mezi Chrastí a Vrbatovým Kostelcem nebo mezi Svitavami a Březovou nad Svitavou

18:30:

Poprvé od počátku povodní se dostal nad 1. stupeň horní tok některé z Orlic - Tichá Orlice v Lichkově - a rychle roste. Vzestup se nejspíše projeví i níže po jejím toku.

18:15:

Novohradka v Úhřeticích na Chrudimsku dosáhla krátce po 17. hodině úrovně povodní z let 1997 (330 cm) a 2002 (329 cm). Aktuálně stagnuje na úrovni cca 327 cm. Vůbec nejvyšší hladina zde byla 29.07.1958 - 360 cm. I přes aktuální stagnaci vyhráno zdaleka není, například výše po proudu v Luži se řeka začíná po přechodném poklesu opět vzdouvat, v jejím povodí opět prší. Před předčasným optimismem varují hydrologové - zde:

18:05:

Aktuální situace má dopad také do veřejné autobusové dopravy. Změny spojů najdete ZDE

17:50:

Půda na celém území je nasycená, srážky teď budou odtékat už jen povrchově, varovali meteorologové. Podle odhadů spadla zhruba lehká nadpolovina všech srážek, které byly na celou povodňovou vlnu avizovány.

Předpokládané srážkové úhrny od dnešních 13 hod. do pondělních 8 hod. podle modelu Aladin

17:10:

Aktuálně energetici evidují na vedení vysokého napětí v Pardubickém kraji 5 poruch na vedení vysokého napětí, bez energie je tak v Pardubickém kraji 2300 domácností

16:05:

Chrudimka v Nemošicích pod soutokem s Novohradkou a těsně nad Pardubicemi, kde se vlévá do Labe, přesáhla třetí stupeň s 220 centimetry. Podle predikce zde bude kulminovat zítra odpoledne s ještě o metr vyšší hladinou.

15:55:

Tichá Orlice v Čermné už vystoupila na třetí stupeň. Horní tok řeky nemá naopak žádný stupeň. Novohradka v Luži padá, v Úhřeticích na soutoku s Chrudimkou kulminuje na 330 centimetrech

15:48:

Vydatné srážky v části Pardubického kraje během soboty ustaly, ale podle hydrologů rozhodně ještě není vyhráno. Novohradka v Luži dokonce o několik centimetrů poklesla, ale očekávané srážky mohou znovu zvednout. „Čekáme, že by do Luže mohla v neděli přijít více než stoletá voda,“ uvedl při brífinku v Hrochově Týnci s ministrem Markem Výborným a pardubickým hejtmanem Martinem Netolickým šéf Povodí Labe Marián Šebesta. Kritická situace je také v sousedních Lozicích. A nejen v Luži na Novohradce se přes nynější nepatrný pokles očekává opětovný vzestup hladiny (tady až o metr). Má totiž jednak znovu pršet, jednak jsou nasyscené horní toky řek.

15:30:

Ke třetímu stupni se rychle blíží Tichá Orlice v Čermné, horní tok řeky je naopak v korytě. Na třetí stupeň před hodinou vystoupala Loučná v Cerekvici. Třebovka dále klesá.

15:25:

Třebůvka u Linhartic poblíž Moravské Třebové a Jevíčka u Chornic ve fotogalerii. Obě říčky jsou od dopoledne vysoko nad třetím stupněm, ale už stoupají jen pomalu.

Třebůvka u Linhartic poblíž Moravské Třebové a Jevíčka u Chornic
Jevíčka u Chornic

Jevíčka u Chornic

Třebůvka u Linhartic poblíž Moravské Třebové

Třebůvka u Linhartic poblíž Moravské Třebové

Třebůvka u Linhartic poblíž Moravské Třebové

Třebůvka u Linhartic poblíž Moravské Třebové

15:10:

Za posledních 24 hodin spadlo v Pardubickém kraji nejvíce srážek na Chrudimsku, a to i kolem 105 milimetrů. Ostatní části kraje včetně Orlických hor hlásí nejvýše 80 milimetrů.

14:55:

14:50:

S velkou vodou nyní bojují především obce na dolním toku Novohradky, odkud se povodeň povalí do Pardubic. Více ZDE

14:10:

Novohradka v Hrochově Týnci, 14.9.2024 v 13:50

13:32:

Po Úhřeticích na Novohradce vystoupila na třetí stupeň i Loučná v Cerekvici. O pár kilometrů výše v Litomyšli je říčka na prvním stupni, ale mírně stoupá.

12:05:

Vyjádření primátora Pardubic:

;

11:30:

Od čtvrtka (12. 9.) napršelo do dnešního dopoledne (14. 9.) přes 150 mm v Novohradských, Orlických horách, na návětří Českomoravské vrchoviny v Pardubickém kraji a na Ostravsku. Návětří Jeseníků a hřebeny Krkonoš zaznamenaly už 200 až 250 mm srážek. Dnes očekáváme v Pardubickém kraji 30 až 80 mm, lokálně kolem 100 mm. Informoval o tom v sobotu v 11 hodin ČHMÚ.

11:20:

Třebovka v Ústí nO spadla na druhý stupeň. Maximum měla ráno v6 hodin 168 cm, nyní má 159 cm.

11:05:

Většina horních toků v Pardubickém kraji přestala stoupat a naopak má - nyní, zatím - sestupnou tendence. Výjimkou je Chrudimka a Jevíčka, ty i na horních tocích stále rostou. Problémem jsou ale spodní části toků. Rozvodněná Chrudimka a zejména Novohradka, jež dosáhly historické hladiny, ohrožují pod svým soutokem u Úhřetic Pardubice. Problém je i to, že podle posledních předpovědí se zdá, povodně nebudou všude tak dramatické, jak hrozilo, v několika vlnách se ale kvůli prodloužení mohou prodloužit až do příštího týdne

Predikce vývoje Chrudimky v Nemošicích u Pardubic:

Předikce vývoje Chrudimky

10:25:

Většina horních toků řek nyní přestala růst, hladina se drží. Výjimkou je Třebůvka v Hraničkách na východě Svitavska, Chrudimka a Žejbro na v Rosicích na Chrudimsku. Naopak stagnuje Loučná, na horním toku už obě Orlice av Luži přestala růst Novohradka. Problémem jsou střední a spodní část řek, například v Nemošicích u Pardubic se předpokládá vysoké překročení 3. stupně. Valí se tam totiž povodňová vlna jak z Novohradky, tak z Chrudimky, která na horním toku stále roste.

10:10:

Dobré zprávy: Na většině území Pardubického kraje nyní neprší a řada toků začala stagnovat nebo dokonce mírně klesat (Tichá i Divoká Orlice, Třebovka a zastavila se i Novohradka v Luži, níže po proudu stoupá)

10:00 hodin:

Meteorologové potvrdili, že Pardubický kraj patří mezi nejpostiženější deštěm v Česku: Od středečního večera tu napršelo přes 150 mm, v Orlických horách i přes 200 mm:

;

9:40 hodin:

Seznam uzavřených silnic kvůli velké vodě - ZDE

9:20 hodin:

Loučná v Cerekvici míří k třetímu stupni, nyní přesáhla 180 cm. Video z Luže:

Luže na Chrudimsku 14.9.2024 v 8:50 ráno | Video: Iveta Nádvorníková

8:50 hodin:

Jedna z měla dobrých zpráv. Tichá a Divoká Orlice na horních tocích nedosáhly ještě ani 1. stupňů povodňové aktivity a dokonce ráno zastavily vzestup, v Lichkově dokonce hladina klesla. Na jedničkách jsou obě řeky až níže po toku (Čermná a Kostelec)

8:40 hodin:

Na třetím stupni je nově Svratka v Borovnici, Jevíčka v Chornici a Třebůvka v Hraničkách. Všechny toky dále stoupají. Vše jižní a jihovýchodní část okresu Svitavy.

8:12 hodin:

Podolský potok v Barchově nad Pardubicemi je na třetím stupni, nyní má ale setrvalý stav.

7:55 hodin:

Třebovka v Ústí nad Orlicí je na 166 centimetrech. Nejvíc měla 321 centimetrů při povodních v roce 1997 (08. 07. 1997). Novohradka v Luži na Chrudimsku už ale historického rekordu dnes před 8. hodinou dosáhla (256 cm).

Fotogalerie z Luže:

#galerie-slider|4325196#

SOBOTA 14. ZÁŘÍ 0:30 hodin:

Obyvatelé Nemošic, Drozdic a Mnětic, tří částí Pardubic ležících při řece Chrudimce se musí chystat na evakuaci. Novohradka v Luži, která se vlévá nad Pardubicemi do taktéž rozvodněné Chrudimky, totiž v pátek ve 23 hodin přesáhla 3. stupeň povodňové aktivity a strmě dál stoupá.

PÁTEK 13. ZÁŘÍ VEČER:

Pardubický kraj se chystá na stoletou, v některých případech možná až několikasetletou vodu. Největším nebezpečím jsou podle předpovědí řeky tekoucí z Českomoravské vrchoviny - Novohradka, Chrudimka nebo Loučná. "Na Novohradce je předpovídán několikanásobný průtok oproti stoleté vodě. Vychází to z toho, že srážky nebudou brát půdu, ale půjdou do toků," vysvětlil po dnešním jednání krizového štábu pardubický hejtman Martin Netolický.

Novohradka (v Luži) a Třebovka (v Ústí n. O.) už po 20. hodině přesáhly II. povodňový stupeň, na dvojce je od čtvrtka kvůli vypouštění Seče i Chrudimka. Stav řek sledujte ZDE

Naopak na Tiché a Divoké Orlici čekají experti "jen" padesátiletou vodu. "Na Tiché Orlici od horního toku až po soutok je množství protipovodňových opatření, regulace je dobrá. Labe to taky zřejmě zvládne," doplnil hejtman. Protipovodňová opatření se naopak nepodařila na Novohradce, poldr v Kutříně je už řadu let rozestavěný a žádnou vodu nezadrží.

Pastviny v pátek vpodvečer opět zvýšily už tak masivní odtok, z 20 kubíků za vteřinu na 30. To je na úrovni jednoleté povodně, takže lze očekávat vzedmutí hladiny Divoké Orlice. Přítok do přehrady však kvůli dešti stále roste, ve 21. hodině přešel odtok a hladina se začala zpátky zvedat. Za posledních několik dní vypouštění klesla hladina o 5,5 metru, k hladině stálého nadržení zbývalo vypustit ještě 4,4 metru. Pro ilustraci: V přehradě zbývalo 13. září 1,23 milionů kubíků vody, naopak volný prostor k napuštění činil 5,01 milionů kubíků. Jinými slovy, volný zásobní prostor z celkového objemu nádrže se podařilo odpouštěním zvýšit na 80,32 %. Více ZDE .

Prší totiž opravdu hodně a varování meteorologů zatím vycházejí do puntíku. Bohužel pro Pardubický kraj. Přehrada Pastviny se už začíná plnit povodňovou vlnou.

"Od středečního pozdního večera již napršelo kolem 100 mm na hřebenech Krkonoš a Orlických hor. Vysoké úhrny (přes 85 mm) zaznamenala také většinu Pardubického kraje a části Jihomoravského a Zlínského kraje. Déšť bude dále pokračovat. Výpočet modelu Aladin potvrzuje očekávané úhrny do noci z neděle na pondělí - přes 200 mm na severních horách od Jizerských přes Krkonoše a Orlické hory až po Jeseníky, kde by mohly úhrny lokálně překročit i 300 mm,“ uvedl ČHMÚ ve své páteční podvečerní zprávě A doložil to dvěma mapami (viz níže).

Doposud v Pardubickém kraji nejvíce vody spadlo na Svitavsku, východní části Chrudimska a jižní části Orlickoústecka. A mapa s předpovědí srážek na další dny ty největší opět soustředí do stejné oblasti. Naopak Pardubicko je na tom lépe, to ale odnese povodňovou vlnu z ostatních okresů. Nejvíc vzedmuté řeky v kraji jsou zatím (v pátek po 20. hodině) Chrudimka a Třebovka, obě ale zatím hlavně kvůli spouštění přehrad.

;