/NOVOHRADKA A TŘEBOVKA UŽ JSOU NA II. STUPNI, VIDEOPŘEDPOVĚĎ POČASÍ/ Nové předpovědní modely potvrzují predikce z počátku týdne, že vedle pohraničních hor a Moravy může být nejpostiženějším krajem právě Pardubický. V jeho jižní části už od čtvrtka napršelo 65 - 85 milimetrů a podle nového modelu vydaného v pátek vpodvečer tu do pondělního rána spadne dalších 110 až 200 milimetrů srážek. To je v součtu podobné množství, ne-li vyšší, jaké způsobilo katastrofální povodně v roce 1997 nebo 2002.

Pardubický kraj se chystá na stoletou, v některých případech možná až několikasetletou vodu. Největším nebezpečím jsou podle předpovědí řeky tekoucí z Českomoravské vrchoviny - Novohradka, Chrudimka nebo Loučná. "Na Novohradce je předpovídán několikanásobný průtok oproti stoleté vodě. Vychází to z toho, že srážky nebudou brát půdu, ale půjdou do toků," vysvětlil po dnešním jednání krizového štábu pardubický hejtman Martin Netolický.

Novohradka (v Luži) a Třebovka (v Ústí n. O.) už po 20. hodině přesáhly II. povodňový stupeň, na dvojce je od čtvrtka kvůli vypouštění Seče i Chrudimka. Stav řek sledujte ZDE

Naopak na Tiché a Divoké Orlici čekají experti "jen" padesátiletou vodu. "Na Tiché Orlici od horního toku až po soutok je množství protipovodňových opatření, regulace je dobrá. Labe to taky zřejmě zvládne," doplnil hejtman. Protipovodňová se naopak nepodařilo pouze na speciální Novohradce, poldr v Kutříně je už řadu let rozestavěný a žádnou vodu nezadrží.

Pastviny v pátek vpodvečer opět zvýšily už tak masivní odtok, z 20 kubíků za vteřinu na 30. To je na úrovni jednoleté povodně, takže lze očekávat vzedmutí hladiny Divoké Orlice. Přítok do přehrady však kvůli dešti stále roste, nyní (ve 21 hodin) činí 5 kubíků za vteřinu. Více ZDE.

Přesto opravdu hodně a varování meteorologů zatím vycházejí do puntíku. A bohužel pro Pardubický kraj.

"Od středečního pozdního večera již napršelo kolem 100 mm na hřebenech Krkonoš a Orlických hor. Vysoké úhrny (přes 85 mm) zaznamenala také většinu Pardubického kraje a části Jihomoravského a Zlínského kraje. Déšť bude dále pokračovat. Výpočet modelu Aladin potvrzuje očekávané úhrny do noci z neděle na pondělí - přes 200 mm na severních horách od Jizerských přes Krkonoše a Orlické hory až po Jeseníky, kde by mohly úhrny lokálně překročit i 300 mm,“ uvedl ČHMÚ ve své páteční podvečerní zprávě. A doložil to dvěma mapami (viz níže).

Doposud v Pardubickém kraji nejvíce vody spadlo na Svitavsku, východní části Chrudimska a jižní části Orlickoústecka. A mapa s předpovědí srážek na další dny ty největší opět soustředí do stejné oblasti. Naopak Pardubicko je na tom lépe, to ale odnese povodňovou vlnu z ostatních okresů. Nejvíc vzedmuté řeky v kraji jsou zatím (v pátek po 20. hodině) Chrudimka a Třebovka, obě ale zatím hlavně kvůli spouštění přehrad.

První výjezdy kvůli počasí už mají za sebou hasiči. Před 15. hodinou zasahovali u nehody v Nepomukách u Horní Čermné na Lanškrounsku. "Hasiči provedli protipožární opatření, jednu osobu vyprostili z osobního automobilu a věnovali péči zdravotnické záchranné službě," uvedla mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková.

V permanenci kvůli dešti jsou však hasiči od pátečního rána. "V rozmezí od 6. hodiny ranní do 18. hodiny odpolední evidujeme v celém Pardubickém kraji celkem 128 událostí. Jedná se o technickou pomoc - čerpání vody, rozvoz a plnění pytlů s pískem, odstraňování spadlých větví a stromů z vozovek," dodala Horáková.

Tiskový břífink po jednání krajské povodňové komise:

