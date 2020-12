Konec roku je pro zvířata i jejich majitele stresujícím obdobím. Letos se jim ale aspoň částečně ulevilo - města kvůli epidemii koronaviru a přísným protiepidemickým opatřením zrušila silvestrovské a novoroční ohňostroje. „Je to pozitivní změna. Každý Silvestr s hrůzou čekám a doufám, že se obejde bez následků,“ vysvětlila Kateřina Hlaváčová z Pardubic. Jako majitelka koně ohňostroje neuznává.

Zvířata si nedokáží vysvětlit, co blikající světla, pískání a hlasité rány znamenají, a jsou vyděšená. „Vzhledem k tomu, že mám koně, je můj strach o to znásobený. Koně totiž podobně jako jiná zvířata tyto rány slyší daleko hlasitěji než člověk, a vzhledem k tomu, že je nechápou, je to pro ně o to horší. Z pohledu koně je tedy ohňostroj něčím neznámým, podezřelým a hlavně děsivým,“ dodala Hlaváčová. Zrušené ohňostrojové show tak vítá, oceňují to také veterináři. „Je to dobře, protože to stresuje zvířata nejen domácí, ale také divoká. Každoročně to spoustu zvířat vyleká. Někteří psi se bojí a snaží se před tím problémem utéct, přidává to starosti majitelům i útulkům. Může se také snadno stát, že se pes vyleká, vyběhne do silnice, porazí ho auto a neštěstí je hned hotové,“ popsal slatiňanský veterinář Ivan Jeník.

Jiným ale bude barevná podívaná chybět. Tradiční akce ruší jedno město za druhým, ale přeci se našla výjimka. Tou je Chrudim, jejíž vedení s ohňostrojem dále počítá. Kolem Klášterních zahrad, na náměstí a v přilehlých ulicích se každoročně na Nový rok scházejí tisíce lidí, proto muselo město vymyslet něco nového. „Nebudou pozemní efekty, ale naopak je chceme vytáhnout hodně do výšky, aby byly vidět z celého města. Je možné, že nějaké poselství sdělíme rozhlasem a uděláme přímý přenos,“ avizoval chrudimský starosta František Pilný. Do Klášterních zahrad se lidé nedostanou, ale o show načasovanou na hudbu nepřijdou, mohou ji sledovat odkudkoli, město se totiž chystá vysílat také hudbu. „Snažím se, aby byl život zase co nejvíce normální. Není třeba rušit tradici, bude to bez lidí, ale poradíme si jinak,“ dodal Pilný.

Města, která ohňostroj zrušila, zatím náhradu neplánují. Sousední Hradec Králové ale přislíbil, že ohňostroj přesune na červenec. „Hradečáci o svůj oblíbený ohňostroj nepřijdou, již máme náhradní termín. Měl by se uskutečnit v rámci připomínky 155. výročí bitvy u Hradce Králové začátkem července příštího roku,“ informovala náměstkyně primátora Monika Štayrová.

Například v Přelouči si to chtějí vynahradit za rok – ohňostroj bude o to větší. „Moc nás mrzí, že nemáme ani vánoční zpívání, vše si to vynahradíme příští rok. Věřím tomu, že budeme moci udělat ohňostroj dvojnásobný,“ svěřila se starostka Přelouče Irena Burešová.