Silný vítr s nárazy 50 až 90 km/h trápí od pátku Pardubický kraj. "Hasiči od páteční sedmnácté hodiny do sobotních osmi hodin ráno zasahovali u 120 událostí v souvislosti se silným větrem," uvedla mluvčí hasičů Vendula Horáková.

Jednalo se hlavně o popadané stromy na silnicích, a to hned v 99 případech. Hasiči také zachraňovali osoby uvízlé ve výtahu, protože na několika místech regionu došlo k výpadku elektrické energie. V Třemošnici a Zámělu popadané stromy zkomplikovaly provoz na železnici. "V Bukovině u Přelouče jsme z plotu sundávali trampolínu, kterou tam vítr odnesl. Pomáhali jsme také řidiči v Lukavici, který narazil autem do spadlého stromu. Stejně tak bylo nutné pomoci řidičce, která v Řetové narazila s vozem do spadlého stromu. V Českých Libchavách jsme odstraňovali větrem zničený billboard, aby nikoho nezranil a nepřekážel autům na silnici," vypočítala výjezdy Horáková.

Do Řestok na Chrudimsku vyjížděli hasiči k utržené střeše, která ležela na silnici. Utržené a visící plechy likvidovali také v Horním Jelení. Plechy tady totiž hrozily pádem na chodník a v těsné blízkosti je prodejna potravin.

Hasiči jsou stále v terénu. Nejvíce práce mají s motorovými pilami a likvidují spadlé stromy. Od sobotní 8. hodiny ranní do 15. hodiny odpoledne zasahovali u dalších 92 událostí v souvislosti se silným větrem. V Holicích spadl strom na auto i přívěsný vozík. V Dolní Dobrouči spadla střecha u domu, uvolněnou střechu hasiči zajišťovali i v Seči. "Připevňovali jsme uvolněný okap na kostele v Dolních Boříkovicích, který hrozil pádem. Zasahovali jsme také v Heřmanově Městci, kde byla utržená atika na budově školy," dodala mluvčí hasičů. V Načešicích-Licomělicích vzal vítr část střechy rodinného domu. Spadlé dráty vysokého napětí ohrožovaly lidi v Hrochově Týnci. Profesionální hasiči řešili také několik nehod, kdy řidiči narazili do spadlých stromů. Ve dvou obcích navíc museli zajistit vánoční stromy.