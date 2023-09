Pardubický kraj sepsal návrh zákona na nová pravidla rozdělování výnosů z daní

Pardubický kraj má nejhorší silnice v Česku? Možná je to i vinou toho, že je jedním z nejvíce bitých krajů na přerozdělování daní ze státního rozpočtu (RUD). Dostává jen tři čtvrtiny toho, co sousední Vysočina, přitom ta má méně obyvatel. Hejtmanství, které je zklamané z neúspěchu požadavků diskriminovaných krajů u vlády, proto cestou legislativní iniciativy vytvořilo vlastní návrh zákona, který by pravidla RUD změnil.

Silničáři musí nové výmoly ve velkém odstraňovat. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Michal Fanta