O podobě či umístění letního stadionu se v minulých měsících a letech vedly dlouhé debaty. Nový stadion nakonec zůstane na svém původním místě, nedaleko historického i moderního centra města a v blízkosti zimního stadionu i Labe. „Chtěl bych poděkovat všem, kteří stáli za tímto projektem a od začátku nás podporovali. Jsem rád, že jsme jej dotáhli do zdárného konce,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvát

Město zařadilo dokončení letního stadionu mezi hlavní úkoly tohoto roku.

Přestože se jde o novou stavbu, její původní ráz by měl zůstat z části zachován. Podoba fotbalového stánku by se měla blížit té ze třicátých let minulého století.

„Jedná se o první sportovní zařízení, které se v Česku staví jako Design & Build. To znamená, že jako dodavatelé stavby ji nejen stavíme, ale také architektonicky navrhujeme a projektujeme,“ uvedl Dušan Čížek, člen představenstva dodavatelské firmy Porr. Podle jeho slov bylo při vytváření návrhů nejdůležitější zachovat co největší část této historické stavby. Základní tribuna by tak měla vypadat skoro stejně jako ta z roku 1931.

Kapacita letního stadionu pro 4600 diváků, se kterou se nyní při jeho výstavbě počítá, však není konečná. „Momentálně počet míst odpovídá současným potřebám města i klubu. V budoucnu ale bude možné stadion rozšířit a zvětšit, a přitom ho nebude nutné demolovat,“ dodal Čížek.

Brána borců musí zatím počkat. Památka v podobě chátrající brány borců, která je součástí stadionu, zůstane prozatím tak, jak je. Město na rekonstrukci památky nemá peníze.

Pokud bude vše probíhat dle předpokladů, jarní část sezony 2022/2023 zahájí pardubičtí fotbalisté už v domácím prostředí.