Pardubický pivovar přestane vařit pivo. Výrobu by měl obstarat Ostravar

Pardubický pivovar chce příští rok ukončit výrobu piva. Produkci vybraných piv z Pardubického pivovaru by měl od dubna zajistit pivovar Ostravar spadající do skupiny Pivovary Staropramen. Pivovaru zlomila vaz válka na Ukrajině, většina piva totiž mířila do Ruska.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Pardubický pivovar oslavil 150 let od založení. | Foto: Pardubický pivovar