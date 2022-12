Pietní slavnost u vchodu do budovy Obchodní akademie se uskuteční ve čtvrtek 8. prosince od 15 hodin a navazovat na ni bude program v sále zastupitelstva Pardubického kraje.

Nový dokument

Státní okresní archiv Pardubice spolu s Pardubickým krajem a Turistickým informačním centrem Pardubice připravil k tomuto výročí několik akcí včetně panelové výstavy před nádražím.

Z Pardubic o víkendu odstartuje Běh naděje. Připomene tragické osudy Židů

„Na tento program bychom rádi pozvali i zájemce z řad veřejnosti. Zazní tu některé historické souvislosti, ale také autentické archivní vzpomínky účastníků pardubických transportů a hlavně se zde uskuteční první veřejná premiéra amerického dokumentu (s českými titulky) „Return to Auschwitz. The Survival of Vladimir Munk“. Dnes sedmadevadesátiletý Vladimír Munk žije v USA, a pokud to půjde, pozdraví účastníky telemostem ze svého bydliště,“ řekl náměstek hejtmana Roman Línek.

Autorem grafického návrhu pamětní desky je student Střední školy cestovního ruchu a grafického designu v Pardubicích Filip Slach, který do podoby desky zakomponoval jak podobu židovské hvězdy, tak i siluetu školní budovy, kde lidé na odjezd transportů museli čekat.

Pardubický kraj ocenil i další dva návrhy od studenta Vojtěcha Volfa ze střední školy Delta Pardubice.

Autorem návrhu pamětní desky je student Střední školy cestovního ruchu a grafického designu v Pardubicích Filip Slach. Pardubický kraj ocenil i další dva návrhy od studenta Vojtěcha Volfa ze střední školy Delta PardubiceZdroj: Pardubický kraj