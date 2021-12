Sklepení pardubického zámku láká návštěvníky na výpravu do světa peněz, pokladů a podivuhodných příběhů. Numismatická sbírka Východočeského muzea v Pardubicích se může hrdě srovnávat s kteroukoli významnou evropskou kolekcí a potvrzují to i četné výstavní počiny muzea v zahraničí. Výstava návštěvníky provede dějinami české měny a zavede je i do trezoru.