Podle terénní sociální pracovnice z organizace SKP-CENTRUM Daniely Kondrasové se k lidem bez domova většinou dostane jen obnošená obuv, například kvalitní kožené nebo klasické zimní boty jsou pro ně nedostupné. Největší problém je s podrážkami.

SKP-CENTRUM proto žádá kohokoliv, kdo má doma boty, které už nechce nosit a chtěl by je někomu darovat, ať je donese do Nízkoprahového denního centra. Sídlí v ulici Jana Palacha 324/37 v Pardubicích. Otevřeno je ve všední den od 7 do 15 hodin.

„Boty bývají jednou z nejčastějších věcí, o které nás klienti prosí. Bohužel se setkáváme s tím, že botám, které jim dáme, po několika dnech odpadne podrážka, protože mají své nejlepší dny již za sebou,“ přiblížila Kondrasová, která se svou organizací v Pardubicích zajišťuje pomoc pro bezdomovce.

„Měli jsme v terénu případ klienta, kterému se kvůli mokrým botám, ve kterých chodil, protože jiné neměl, vytvořily defekty na nohách, které se potom museli několik týdnů léčit. A toto není zdaleka jediný případ,“ vyjádřila se k situaci Daniela Kondrasová.

SKP-CENTRUM proto žádá kohokoliv, kdo má doma boty, které už nechce nosit a chtěl by je někomu darovat, ať je donese do Nízkoprahového denního centra. Sídlí v ulici Jana Palacha 324/37 v Pardubicích. Otevřeno je ve všední den od 7 do 15 hodin.