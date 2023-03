Nejstarší psí člen oddílu psovodů Městské policie Pardubice zemřel. Bivojovi by v dubnu bylo jedenáct let.

Bivoj budil respekt, ale měl velké srdce. | Foto: Městská policie Pardubice

Zemřel nejstarší psí člen oddílu psovodů Městské policie Pardubice. „Nepíše se nám to lehko. Opustil nás Bivoj. V dubnu by mu bylo 11 let," oznámila ve čtvrtek ráno tisková mluvčí Městské policie Pardubice Lucie Klementová.

„I přes svůj respekt budící vzhled byl Bivoj pes s obrovským srdcem, byl oddaným parťákem a skvělým kolegou do jakékoliv akce. Při výcviku i v ostrém zásahu byl stoprocentně spolehlivý, dokázal odhadnout situaci a pohlídat záda," zavzpomínali na práci s ním strážníci. A zatímco v práci uměl být Bivoj ostrý, ve volných chvílích to byl velký mazel, který si rád přišel pro pohlazení.

U městské policie objevil i skryté vlohy pro fotomodeling. Pózoval pro kalendář, novoroční péefko i velikonoční přání.

Do své poslední služby nastoupil Bivoj jako záloha 4. března 2023 při fotbalovém utkání s Baníkem. Zemřel v úterý večer po krátkých zdravotních komplikacích. V „psím nebi" na něj čekají jeho bývalí parťáci ze služby Kim, Sorbon, Hektor a Urbis.