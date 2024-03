Mezi Masarykovým náměstím a Závodu Míru by tak měla vyrůst nová stromová alej, keře a vzniknout tak malý park. Vyroste na nevyužívané ploše, kde chtěla firma AFI Europe, která stavěla obchodní dům, v minulosti postavit hotel. Teď tam město nechává vysadit 90 kusů dřevin, upravit cestičky a umístit lavičky.

Zelená odpočinková zóna

Nový parčík vedle bývalého Afi Paláce má být hotový do konce dubna.

„V dalších etapách by měla na ploše přibýt cestní síť, která bude kopírovat již vyšlapané cestičky. Dále přibudou trvalkové záhony kolem chodníků a drobný mobiliář. Celkové náklady na výsadbu stromů by se měly vejít do milionu korun,“ dodala tisková mluvčí pardubické radnice Kristýna Vlasáková.

Chladivý ostrov

Nové stromy mají takzvaně ochladit část města, která při letních vedrech dlouhodobě trpí vysokými teplotami. Podle tepelných map a satelitních snímků jsou vysokými teplotami nejvíce postiženy oblasti v okolí pardubického hlavního nádraží, historického centra a právě obchodních center.

„Chceme z prázdné nevyužívané plochy vytvořit chladivý ostrov uprostřed města se spoustou stromů a okrasnými záhony. Věříme, že díky tomu Pardubákům zpříjemníme pobyt v centru při čekání na autobus nebo na kamarády,” doplnila náměstkyně Klčová. Nově vzniklý parčík, který má být klidovou oázou, budou hlídat bezpečnostní kamery i pardubičtí strážníci. Zástupci města tak chtějí předejít situacím, kdy policisté v Pardubicích museli v blízkosti obchoďáku opakovaně řešit útoky mládeže nebo výtržnictví.