Územní studie městu navrhuje místo pro občerstvení. Podle radnice by se nemělo jednat o restauraci ani bar, ale o menší bistro, které by mohli využívat sportovci nebo vodáci.

Suchou nohou přes Labe? Všem závodníkům to nevyšlo, o to víc se bavili diváci

„Územní studie říká, jak park vhodně doplnit. Chybí tam například bistro s malými skladovacími prostory, studie ho navrhuje na břehu Labe v centrální části, na druhé straně je koupaliště Cihelna. V tom místě se zvažuje varianta přívozu na druhou stranu břehu,“ řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký.

Zdravé občerstvení

Park na Špici město nechalo revitalizovat v roce 2014 za více než 35 milionů korun. Za tuto částku stavbaři vytvořili novou infrastrukturu, hřiště, lávku a vysázeli dřeviny.

Především v letních měsících, kdy park hojně navštěvují i maminky s dětmi nebo sportovci, chce město park doplnit o možnost občerstvení. „Zpracovatelé studie si dělali analýzu mezi návštěvníky parku, z toho vyšlo, že lidé tam nechtějí velkou restauraci, ale bistro, které bude disponovat zdravým občerstvením, ne žádný fast food,“ doplnil Rychtecký, podle kterého prioritou zůstává příroda a sport.

Nápad kvitují i místní. „Chodíme sem s dětmi často, nějakou kavárnu nebo alespoň stánek se zmrzlinou bychom určitě uvítali,“ řekla mladá maminka Monika Novotná.

Celoroční využití

Autoři studie také přišli s nápadem, že multifunkční hřiště, kde lze hrát míčové sporty, by bylo možné využít celoročně. Mohla by tam přes zimní sezonu vznikat ledová plocha a konat se tam veřejné bruslení.

Dobrá zpráva pro vodáky. Do Pardubic povede nová Východočeská vodácká stezka

Radnice chce v místě zachovat přírodní charakter parku. Tomu by měla dopomoci i výsadba dalších dřevin a rostlin, vznik tůní nebo odbahnění jezera Čikák. To město plánovalo už loni, ale kvůli částce, kterou nabídla jediná firma, která se do soutěže přihlásila, město odbahnění jezera odložilo.

Podle vedení města by se v místě mělo doplnit i veřejné osvětlení a další volnočasové prvky. Vzniknout by zde mohla i naučná stezka.

Sportovní park

Už zanedlouho park Na Špici ožije opět sportem. Pardubáky opět rozhýbou tradiční i méně známé sporty, závody, taneční workshopy i koncerty.

Sportovní park Pardubice 2023 obsadí soutok Labe a Chrudimky a přilehlý park Na Špici v termínu od 5. do 13. srpna.

Gladiátoři, fotbal i běh přes Labe. Pardubický sportovní park už se chystá

„Na obou pardubických řekách i v parku se opět představí na 60 sportovních klubů z Pardubic a okolí. Zapojené sportovní kluby se budou po třech dnech střídat na čtyřiadvaceti stálých a variabilních stanovištích.. Organizátoři opět využijí celou plochu parku Na Špici včetně workoutového hřiště,“ uvedl pořadatel akce Pavel Stara.

Tradičně druhý týden v srpnu se v městském parku bude sportovat už sedmým rokem po sobě. Návštěvníci se mohou těšit na osvědčené zážitky i novinky. Cíl devítidenní akce je podle pořadatelů jasný. Rozhýbat děti a ukázat jim všechny možné sporty, aby se pravidelný pohyb stal nedílnou součástí jejich životů.

Sportovní park v Pardubicích navazuje na úspěšnou akci Olympijský park Pardubice z roku 2016, kterého se během 17 dní zúčastnilo přes 350 tisíc návštěvníků.

Sportovní park Pardubice 20235.

5. 8. Zažij město (den Služeb města Pardubic), park Na Špici

5. 8. III. kvalifikace na 133. Velkou pardubickou, dostihové závodiště

5. 8. Vyjížďka na paddleboardech v rámci oslav Holandského roku, Chrudimka

6. 8. Gladiátor Race Pardubice, překážkový běh, park Na Špici

6. 8. Pardubice na bruslích, vyjížďka ulicemi města

8. 8. Den s IZS, ukázka záchranných akcí, park Na Špici

9. 8. Edera cup, fotbalový turnaj pro příměstské tábory

9. 8. Foxconn Run, charitativní běh pro běžce všech kategorií, park Na Špici

10. 8. Den s Městskou policií Pardubice, ukázka výcviku služebních psů a koní, park Na Špici

10. 8. Soutěž ve veslování na trenažérech, park Na Špici

11. 8. Běh Suchou nohou přes Labe, park Na Špici

12. 8. Friends Fest, multižánrový festival plný Ameriky, dostihové závodiště

12. 8. Barvám neutečeš, běh s hromadným startem barevnými zónami, park Na Špici

13. 8. Pohádka v podání Týbrďo divadla, park Na Špici

13. 8. Jdeme do finále s Mixle v piksle, park Na Špici