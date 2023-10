Nedaleko pardubického nádraží má vyrůst parkovací dům pro zhruba 600 aut. Postavit ho má firma Eurobit Real. Vedení Pardubic chce na projektu spolupracovat a pronajmout si 33 míst. Ta by sloužila k odbavení cestujících.

Společnost Eurobit Real chce v Pardubicích u hlavního nádraží vybudovat nový parkovací dům. | Foto: Město Pardubice

Zaparkovat auto a dojít na vlak. Pro spoustu lidí to byla každodenní rutina. Parkování u pardubického nádraží se ale lidem už několik let komplikuje. Pardubáci přišli o bezplatné parkoviště u bývalého lihovaru i u obchodního domu Albert. Problém s parkováním navíc neřeší pouze místní.

„Já jsem z Chrudimi, a když potřebuji dojet autem do Pardubic na ranní vlak, nemám kde zaparkovat,“ postěžoval si Petr Dvorský, který takto dojíždí za prací.

Poslední bezplatné parkoviště naproti nádraží majitel zpoplatnil loni. V místě, kde je terminál MHD, linkových autobusů i hlavní vlakové nádraží, místa pro dlouhodobá stání žalostně chybí. Pomoc nyní nabízí soukromý investor.

600 míst

Zastupitelé schválili, že s firmou začnou jednat. Parkovací dům, který má stát mezi autobusovým Terminálem B a hypermarketem Albert, by měl nabídnout zhruba 600 stání. Město si chce pronajmout 33 míst v přízemí objektu, která by měla sloužit v režimu kiss and ride, tedy místa, na kterých je možné krátce zastavit a vyložit cestující, kteří dále pokračují vlakem nebo autobusem. Ta jsou nyní u nedalekého Terminálu A.

Primátor Pardubic Jan Nadrchal (ANO) potvrdil, že město s investorem bude spolupracovat na zpracování relevantního dopravního modelu. „Ten je v této oblasti nezbytný. Výstavbu parkovacího domu považuji za správný krok, jelikož součástí navíc bude minimálně 33 trvalých parkovacích míst, která budou sloužit jako odbavovací parkoviště k vysazení a naložení cestujících,“ uvedl Nadrchal.

Terminál B v Pardubicích:

Zdroj: Remešová Nikola

Město si přesunutím těchto míst slibuje, že nebude docházet ke kolizi autobusů a osobních aut.

„Tím, že stávající K+R stání u Terminálu A budou přesunuta do budoucího parkovacího domu, získáme nejkratší a přímé propojení K+R míst s Terminálem B i jednotlivými nástupišti vlakového nádraží,“ vysvětlil náměstek pro dopravu Jan Hrabal (ANO).

Parkovací dům u dopravního uzlu dává logiku. Záměr soukromého parkovacího domu už podpořili zastupitelé. A radnice tak zahájí jednání s firmou, která chce projekt vybudovat. Role města přitom bude především koordinační, jelikož bude potřeba se vypořádat majetkoprávní vztahy, aby mohla výstavba domu začít.

„Kromě koordinace majetkoprávní přípravy bude město koordinovat také vypořádání dotačních podmínek s cílem předložit finální smluvní dokumentaci ke schválení zastupitelstvu,“ doplnil Nadrchal.

Společnost Eurobit provozuje síť čerpacích stanic. Firma Eurobit Real, která je investorem parkovacího domu, pak u pardubického nádraží vlastní pozemky. V minulosti už pardubičtí zastupitelé odsouhlasili se stejnou firmou směnu pozemků, které město potřebovalo ke stavbě autobusového nádraží. Zástupci firmy nový projekt zatím zastupitelům osobně nepředstavili. Redakci Deníku se z dostupných zdrojů zatím nepodařilo společnost kontaktovat. Termín, kdy by mohla být plánovaná stavba hotová, tak zatím není jasný. Podle vyjádření města bude nejprve potřeba vypořádat majetkoprávní vztahy, aby mohla výstavba domu začít.

Obyčejná krabice

Někteří opoziční zastupitelé ale záměr kritizují už nyní. Například zastupitel Vít Ulrych (KDU-ČSL) upozorňuje na architekturu stavby. „Za vše mluví vyjádření zástupkyně Odboru hlavního architekta, která prohlásila, že projekt nezná a jeho umístění není komfortní. Současný architektonický návrh je obyčejná krabice, místo u nádraží nepovažuji za žádnou periferii. Naopak, jedná se o vstup do našeho města pro tisíce lidí denně, očekával bych reprezentativní stavbu,“ řekl Ulrych.

Dopravní špunt

Některým opozičním zastupitelům se pak nelíbí myšlenka, co parkoviště udělá s dopravou, která je u nádraží značně vytížená.

„Navržen je vjezd pouze ve směru od kruhového objezdu u Lidlu a výjezd stejným směrem. Nedovedu si představit, k jakému kolapsu v tomto pardubickém dopravním „špuntu“ bude docházet,“ dodal Ulrych.

Firma Eurobit chce nedaleko pardubického nádraží postavit parkovací dům pro zhruba 600 aut. Parkovací dům má stát mezi autobusovým Terminálem B a hypermarketem Albert.Zdroj: Deník/Nikola Čížková

Další pardubičtí politici nejsou z návrhu nadšení, ale přesto ho podpořili.

„Ačkoliv mě představená architektonická studie neoslnila a investor projekt ani sám nepředstavil, rozhodli jsme se stavbu neblokovat. Město bude součástí všech povolovacích řízení, může tak dobře ovlivnit finální podobu a objem stavby, její přesné umístění a dopravní napojení,“ sdělil zastupitel Ondřej Müller (TOP 09).

Město už nyní staví parkovací dům vedle hokejové arény, který bude mít 375 parkovacích míst.

Hotovo by mělo být do konce roku 2025.

Další parkhaus je pak v plánu na Dukle. V budoucnu by radnice chtěla stavět u i Automatických mlýnů.

Pardubická radnice ale není jediná, kdo ve městě staví nové parkovací kapacity. Další parkovací dům roste za Domem hudby, kde ho staví Pražská správa nemovitostí. Tam se má vejít asi 300 aut. S parkovištěm s kapacitou přes tisíc míst pak počítá i Galerie Pernerka, kterou ve městě chystá společnost Redstone.