Zastupitelé města Pardubic na svém jednání schválili výstavbu nového parkovacího domu. Vyroste u hokejové arény a fotbalového stadionu a nabídne 375 parkovacích míst.

Projekt parkovacího domu u hokejové arény vypracoval architekt Michal Palaščák. | Foto: Petr Klimpl

Parkování je v oblasti velkým problémem obzvláště ve dnech, kdy se ve sportovních stáncích odehrávají důležitá utkání. Strážníci zde častokrát řeší neorganizované parkování na zeleni a další přestupky.

Novou budovu by měla postavit městská firma Rozvojový fond Pardubice, stát má do 340 milionů korun bez DPH. Společnost ale nemá na výstavbu dost peněz. Město proto do firmy letos a příští rok vloží po 50 milionech korun formou zvýšení základního kapitálu, společnost si také otevře úvěr s limitem až 190 milionů korun a maximální délkou splatnosti 15 let, za nějž budou Pardubice ručit, uvedl Český rozhlas Pardubice.

Kromě parkovacích míst nabídne dům též tělocvičnu a na střeše hřiště, část prostor bude sloužit jako sklady pro arénu. Hotovo by mělo být do konce roku 2025.

Někteří opoziční zastupitelé stavbu kritizují jako neekonomickou a zároveň podotýkají, že málo myslí na parkování rezidentů v okolí. Důvodová zpráva nicméně počítá s tím, že 60 % míst bude k dispozici k pronájmu. Za jedno místo svázané s registrační značkou vozidla zájemci zaplatí 15 000 Kč za rok, tedy výrazně více než stojí běžné parkovací oprávnění.