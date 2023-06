Na 190 milionů z celkových zhruba 350 milionů si město plánuje vzít úvěr, zbytek plánuje získat z rozpočtu a prodejem dvou bytových domů v centru města.

V souvislosti s výstavbou parkovacího domu dojde také k úplné rekonstrukci křižovatky u ulic Sukova a U Stadionu. „Rekonstrukce křižovatky, která nově bude vybavena světelnou signalizací, je zcela nezbytná, její součástí budou i úpravy přechodů pro chodce pro zvýšení bezpečnosti,“ sdělil náměstek primátora zodpovědný za dopravu Jan Hrabal s tím, že tento úkon město podpoří 10 miliony korun.

Parkovací dům je podmínkou pro fungování nového fotbalového stadionu, vybudování dalších sportovišť zase obsahuje závazek z akcionářské smlouvy HC Dynamo Pardubice.

A právě dražší parkování při sportovních a společenských akcích má být významným příspěvkem do rozpočtu. Studie, která byla zastupitelům předložena, počítá rovnou s šedesáti místy ročně, případný sestup fotbalistů přitom, podle opozice, město nereflektuje.

Kritici při schvalování projektu také poukazovali na to, že majitel pardubického hokeje Petr Dědek plánuje přesunout hokej a další velké akce do nové arény, kterou chce ve městě postavit.

„Na hokej se bude jezdit na Cihelnu do nové arény, fotbal půjde do druhé ligy. Tak snad se trochu využije na sté vystoupení Lord of the Dance, i když tam bude taková částka za parkování, že zůstane překvapivě prázdný,“ okomentoval plán města čtenář Radim.

„Ano, sláva, sice by to bylo lepší u vlakového nádraží, ale alespoň něco,“ dodala naopak Pardubačka Lucie.

Kritika opozice

Chystanou stavbu parkovacího domu kritizuje část opozice v čele s pardubickými Piráty a stranou zelených.

„Odhad obsazenosti je nastřelený, aby to nějak vyšlo. Zvláště 60 procent u krátkodobého parkování je pohádka. Třeba Karlovina se přes den drží kolem 35 procent. Ze statistik víme, že takovou vytíženost mají parkoviště v okolních ulicích U Stadionu a nábřeží V. Havla. Ta jsou ale levnější a bez závory,” vypočítal nedostatky předložených podkladů Robert Hrdina (Zelení).

Přínos parkovacího domu je tak podle opozice sporný.

„Další parkovací dům ve městě, kde padají mosty, nedává smysl. Město chce kvůli němu prodat dva bytové domy v historickém centru s deseti nájemními byty za zhruba 40 až 50 milionů korun. Za tyto peníze by šel posílit městský bytový fond více byty na sídlištích, kde šly ceny v poslední době výrazně dolů,“ sdělil svůj pohled Lukáš Havlena (Piráti).

Podle návrhu bude 60 procent míst pro abonenty, kteří zaplatí ročně 15 tisíc korun. Pokud by všechna místa byla pronajata za tuto cenu, městu by se jen náklady na stavbu vrátily za 60 let. Zbylých čtyřicet procent budou místa pro veřejnost s tím, že krátkodobé parkování bude zhruba 20 korun na hodinu, celodenní parkování, tedy více než 5 hodin, bude činit 100 korun na den.

„Rezidentům místa přitom nenabídne, jen do centra přivede další auta,“ dodal k výčetu výhrad Dominik Bečka (Piráti).

Kromě parkovacích míst projekt počítá také s tělocvičnou a skladem. Další hřiště pak vyroste na na střeše. Hotovo by mělo být do konce roku 2025.