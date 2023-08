V červnu pardubická radnice oznámila, že zastupitelé města dali zelenou novému parkovacímu domu, na který z městské pokladny dají 100 milionů korun. Pro návrh parkovacího domu za více než 340 milionů korun zvedlo ruku 27 zastupitelů. Pardubičtí politici totiž počítali s tím, že zajištění nových parkovacích míst je podmínkou kolaudace nového fotbalového stadionu.

V srpnu pak představenstvo městské firmy Rozvojový fond, který je investorem stavby, rozhodlo o tom, že výběrové řízení vyhrála společnost Porr.

Nový parkovací dům změní ráz Sukovy třídy. Přibydou semafory i zeleň na fasádě

Jen pár dní na to ale přišly pochybnosti a zástupci městského Rozvojového fondu sdělili, že na projekt nemají dost peněz a soutěž se bude muset vypsat znovu. Proti tomu se ale ohradil vítěz tendru i samotná radnice, která si stála za tím, že financování zajistila.

x„Tento postup je nepochopitelný, netransparentní a vlastně pro mě podezřelý. Pokud se veřejný zadavatel chová tak, že vlastně řekne něco, co není pravda, tak to je přece podezřelé. Pokud by teď zrušil to výběrové řízení a vypsal ho neprodleně nebo během měsíce dvou znovu, tak zcela jistě porušil zákon,“ uvedl generální ředitel firmy Porr Dušan Čížek pro Českou televizi.

Jen o týden později byla situace opět jiná.