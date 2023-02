Parkovací expert na tř. Míru přilákal strážníky a nasazené botičce se podivoval

Pardubičtí městští policisté ví moc dobře, že na tř. Míru v centru města se parkuje všelijak. To, co ale nedávno předvedl jeden parkovací expert, to překvapilo i je. A co je nejzájimavější, překvapený byl i sám řidič.

Blíže k obchodu to skoro nešlo... | Foto: MP Pardubice