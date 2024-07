„Ten nápad s Hůrkami se mi líbí,“ pokyvoval hlavou i Pavel Novák.

Záchytné parkoviště v areálu kasáren?

Areál kasáren Hůrka by mohl podle starosty Štěpánka sloužit i jako záchytné parkoviště po vzoru kasáren TGM, kde se již osvědčilo záchytné parkoviště pro přijíždějící z jihu Pardubic. Areál Hůrka by mohli zase využívat lidé cestující z východu, tedy od Sezemic, Holic nebo Dašic.

„V blízkosti je linka MHD číslo 9. Pokud by se zde dojíždějící za prací do Pardubic naučili parkovat, tak opět pomůžeme přetížené dopravě i v centru města,“ doplnil starosta.

V blízkosti sídliště Dubina bydlí i poslanec a městský zastupitel Martin Kolovratník (ANO). „Co tam vidím? Plná parkoviště a lidi, kteří nevědí, kde zaparkovat. Lituji je a Hůrka by pomohla,“ doplnil Kolovratník. „Dubina je přetížená a toto by pomohlo. Za obvod souhlasím. A přijde mi velká škoda, že velká radnice nedokázala za tolik let tento projekt posunout. A v tomto období na to nikdo ani nesáhl,“ dloubnul si do vedení města.

Na jeho stranu se kloní i další regionální politici, například opoziční Filip Sedlák (Naše Pardubice). „Hůrka jsou volná a parkovat by se tam dalo. Otázkou je, kolik lidí by to využilo a zda je to tam pro vozidla bezpečné, ale pokud by to bylo lidem umožněno, tak jsem pro. Ale je otázkou, zda to pomůže na sídlišti. Je potřeba dělat parkovací stání tam,“ sdělil Sedlák.

Opatrnější je ve vyjádření náměstek primátora Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice), podle něj má město s areálem Hůrek jiné plány. „Připravujeme tam novou územní koncepční studii, která by měla vedle bydlení a občanské vybavenosti počítat i s umístěním záchytného parkoviště nebo parkovacího domu a jejich napojení na MHD. V současnosti by to tam s ohledem na ubytovny a absenci kvalitního napojení na další dopravní módy nedávalo smysl,“ sdělil Jakub Rychtecký.

Za Žijeme Pardubice vnímá jako rychlejší a správnější řešení zdvojnásobení kapacity stávajícího parkoviště Jana Zajíce lehkou konstrukcí parkovacího domu.“ O tomto projektu jsme jednali s panem starostou obvodu. Čekáme, až se na obvodě od malůvek posunou ke konkrétní dokumentaci. Mohlo by se jednat o sdruženou investici obvodu a města, jsme připraveni na jednání,“ dodal.

Město Pardubice podle primátora Jana Nadrchala opravdu dosud nedošlo k definitivnímu vyřešení parkování na Dubině. „Jako prozatímní odstavné parkoviště se areál bývalých kasáren se může v kritických časech jevit jako řešení,“ doplnil kolegy pardubický primátor.

Starosta Štěpánek v rozhovoru pro Deník poukázal i na další téma k zamyšlení. „Dalším problémem jsou zaparkované dodávkové nákladní automobily, tedy vozidla kategorie N1, jejichž hmotnost nepřevyšuje 3,5 tuny, přívěsné vozíky, karavany a podobné. Toto by šlo řešit zákazem parkování dodávkových nákladních automobilů nad 2,5 tuny například v době od 17 do 7 ráno. Toto je praktikováno již v Olomouci nebo v Ostravě Jih – Hrabůvka. Šly by vymístit i vozíky a karavany, jen bychom museli určit parkoviště, kde mohou parkovat,“ pokračoval starosta Štěpánek.

Jak dále konstatoval, další možností je zlegalizovat parkování v zástavbě rodinných domů na vlastním vjezdu, pokud zde není průběžný chodník. „Toto však neumožňuje současná legislativa. V tomto případě je nutné přes naše poslance iniciovat změnu zákona, což samozřejmě není nemožné,“ řekl Štěpánek.