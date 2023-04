Je to sotva rok, co město Pardubice ukončilo vydávání parkovacích karet a nahradilo je parkovacími identifikátory, které mají řidiči přímo v autě. V těchto dnech ale začala výměna stávajících zařízení za nové s lepšími parametry.

Nová podoba parkovacího identifikátoru | Foto: Město Pardubice

"Důvod, proč dojde k výměně už po prvním roce, je ten, že stávající typ, který byl dodán, nesplňuje jeden garantovaný parametr, a to je počet chyb při přihlášení vozidla k parkovacímu senzoru. Po dohodě s dodavatelem bylo rozhodnuto, že dojde ke kompletní, pro uživatele bezplatné výměně všech identifikátorů," zdůvodňuje bývalý náměstek pro dopravu, který má nyní na starost správu informačních systémů Městské policie Pardubice, Petr Kvaš. Nový identifikátor poznají řidiči na první pohled - znak města na něm bude vyveden v černé barvě. U starých byl červený.

Zařízení bude možné vyměnit dvěma způsoby. "Řidiči, kteří chodí platit parkovné do zákaznického centra Dopravního podniku města Pardubic v Pernerově ulici, dostanou novou verzi při platbě na další období. Ti, co mají zřízený elektronický účet, dostanou stejně jako loni nový identifikátor poštou. Věřím, že nové identifikátory nabídnou lepší služby a také delší životnost,“ podotýká současný náměstek primátora pro dopravu Jan Hrabal. O nové zařízení tak motoristé nemusí žádat hned, stačí, když si jej vymění do doby, než jim vyprší zaplacené parkovné.

Město prosí, aby identifikátory řidiči nevyhazovali. Pro ty, kteří si jej nebudou měnit na přepážce budou připraveny sběrné schránky. "O konkrétních místech umístění schránek budeme zavčasu informovat," dodává Kvaš. Přepokládaná životnost zařízení je dána výdrží baterie, předpokládá se, že to je pět let.