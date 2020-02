Mobil sice za volant nepatří, ale v Pardubicích si bez něj za pár měsíců neporadí prakticky žádný řidič, který bude chtít v centru města zaparkovat.

Zakázka na dodavatele integrační platformy, jež mimo jiné obsahuje i aplikaci, která umožňuje platbu přes bankovní brány a řidiče navede na prázdné parkovací místo, nabrala kvůli komplikovanosti zpoždění. Jako úlitbu však město prostřednictvím dopravního podniku od začátku února nabízí možnost placení parkovného pomocí mobilních aplikací MPLA, ParkDots, ParkSimply a Smart4City Parkování.

Chytré automaty i webový portál

Doposud byli lidé v Pardubicích zvyklí za parkování platit buď mincemi, nebo pomocí SMS. V loňském roce pak město avizovalo, že ještě do konce roku vybere dodavatele moderních technologií, bez nichž se inteligentní parkování neobejde.

„V původní zadávací dokumentaci na dodavatele systému pro Pardubice bylo, že by měla obsahovat i aplikaci na platbu parkovného přes bankovní systém. Do doby, než ji spustíme, jsme se rozhodli využít situace na trhu, kde podobné aplikace, které to umožňují, již existují. Proto jsme se v překlenovacím období, než bude vyvinut program pro Pardubáky, rozhodli je využít,“ informoval ředitel pardubického dopravního podniku, který má ve městě parkování na starosti, Tomáš Pelikán.

Jeho slova potvrdil i náměstek primátora zodpovědný za dopravu Petr Kvaš. „Původní záměr vybrat dodavatele na nový program se nám poněkud prodloužil. Stále však chceme nabídnout vlastní aplikaci, která umožní nejenom placení přes mobil, ale zároveň zavede řidiče na volné parkovací místo. V rámci republiky se jedná o jednu z největších parkovacích zón. Nový systém musí projít testovacím provozem a chceme ho představit v průběhu příštího roku,“ uvedl Kvaš a dodal, že i nadále budou moci lidé využívat aplikace, které se spustily tento týden. Fungují i v jiných městech.

„Tyto služby se čtyřmi provozovateli chceme dál zachovat, aby si lidé, kteří sem přijedou z jiných koutů republiky, nemuseli nutně instalovat i naši aplikaci. Ta by měla sloužit výhradně místním lidem, ale i s těmi stávajícími by měla umět komunikovat,“ řekl Kvaš.

První kroky k chytrému městu

Podle něj letos Pardubice učinily první kroky k vysněnému „chytrému městu.“ Kromě spuštění aplikací totiž na začátku týdne rada vybrala dodavatele na 85 kusů nových parkovacích automatů, které budou umět pracovat s platebními kartami. Ve městě by se měly objevit v první polovině roku a radnice za ně zaplatí 15 milionů korun bez DPH.

„Na začátku příštího roku bychom také chtěli spustit nový webový portál k předplacení parkovného, aby již lidé třeba při vyřizování rezidenčních karet nemuseli stát fronty v dopravním podniku,“ dodal Kvaš.