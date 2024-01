„Ve chvíli, kdy tuto výjimku dostanou, budou moci na Pernštýnské náměstí ke své nemovitosti vjíždět,“ Deníku řekl mluvčí Magistrátu Pardubic Radim Jelínek.

Další s tím spjatá změna se týká režimu zásobování. Provozovatelé tamních podniků, tak budou moci zásobovat vždy v časech 6:00-9:00 a 17:00-19:00 a to v prostoru celého náměstí. Mimo tyto stanovené časy budou moci zásobovat pouze z parkoviště na Pernštýnském náměstí nebo z nově vytvořeného místa k tomu určeného před budovou Komerční banky.

„Je to dobře. ?ě se to sice netýká, já zásobuji ráno, ale bude v tom alespoň větší pořádek,“ řekl Deníku jeden z řidičů, který zásobuje podnik na Pernštýnském náměstí.

