Za delší parkování u obchodního domu Uni Hobby v Pardubicích musí řidiči zaplatit, společnost získala povolení od města. Pro řidiče se tak po zrušení parkoviště u lihovaru ještě více ztíží parkování v okolí hlavního nádraží.

Zaměstnanec obchodu rozdává zaparkovaným autům lístečky s časem příjezdu a vybírá peníze. Zatímco lístek slibuje hodinu parkování zdarma, podle mluvčí společnosti Evy Uhlířové jsou zdarma dvě hodiny. „Každá další započatá hodina je zpoplatněna částkou ve výši 40 korun,“ řekla Uhlířová.

Stížnosti zákazníků

Uni Hobby zpoplatnění zavedlo již na jaře, ale nemělo potřebná povolení, a tak muselo značky zase sundat.

„Zaznamenali jsme poměrně velké množství stížností na kvalitu parkování, a to nejenom před naším obchodním domem, ale v celém areálu obchodního centra. Zákazníci si především stěžovali na to, že je parkoviště téměř obsazeno a oni musí parkovat poměrně daleko od vchodu,“ vysvětlila Uhlířová s tím, že prodejně hrozila ztráta obratu.

Na parkovišti svá auta často na celý den nechávají obyvatelé sídliště Závodu míru nebo řidiči, kteří ve své cestě pokračují vlakem.

Společnost zatím neví, jak bude zavedení poplatku řešit technicky, tedy zda zůstane obsluha, nebo přistaví parkovací automat.

O zpoplatnění parkoviště se dříve pokoušela také společnost vlastnící pozemky pod sousedním hypermarketem Albert. Povolení však nezískala, jelikož nesplnila požadavky.

„Nebyly naplněny zákonné podmínky pro omezení obecného užívání veřejně přístupné účelové komunikace, což v rámci odvolání potvrdil i odvolací orgán,“ uvedl mluvčí pardubické radnice Radim Jelínek s tím, že odbor dopravy přistupuje ke každé žádosti individuálně a posuzuje například i důvody, které žadatele k podání žádosti vedou, bezpečnost silničního provozu, veřejný zájem a podobně.

Celodenní parkování

Podle náměstka primátora Petra Kvaše společnost brzy o takzvané zneveřejnění komunikace požádá znovu. „Po diskuzi s firmou nám bylo nabídnuto, že by 200 parkovacích míst bylo v režimu Park and Ride (P+R), to znamená pro občany, kteří skutečně potřebují ráno odjet a vrátit se večer,“ řekl Kvaš s tím, že za celodenní parkování řidiči zaplatí okolo 80 nebo 90 korun. Podle obsazenosti parkoviště by pak cena mohla klesat.

Zbylá místa mají být zpoplatněna hodinovou sazbou 30 korun, první dvě hodiny parkování ale budou zdarma. „Podle mého názoru by to vyřešilo problém s parkováním v okolí nádraží, protože by tam byly všechny tři režimy, které jsou v poptávce – návštěvníci obchodního centra, lidé parkující běžnou časovou dobu a také kapacita pro lidi, kteří potřebují odjet na celodenní cestu,“ dodal Kvaš.